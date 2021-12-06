Праздник 6 декабря: что строго запрещено делать, а что нужно обязательно сделать в этот день

6 декабря 2021 года согласно православной традиции почитается память святого Митрофана, знаменитого епископа. В народе праздник так и называют - Митрофанов день и примечателен он тем, что с этого дня начинаются зимние гадания.
Что можно и нельзя делать на Митрофана, традиции, приметы, обряды и кто отмечает день ангела - читайте ниже в материале Lite.
В этот день можно гадать на хорошие отношения в браке. Для этого женщины готовили чай, над которым проговаривали: "Я много не прошу, только о строе в семье молю. Чтобы чистыми были наши отношения, не наносили друг другу обиды. Аминь". И угощали своего мужчину напитком.
Вечером, в канун Екатерины, девушки гадали на замужество. Для этого ставили в доме веточку вишни, если она расцветет к Рождеству, значит в этом году будет свадьба.
В этот день проводились ярмарки. Считалось, что все покупки 6 декабря принесут пользу, не испортятся, прослужат долго и главное - принесут вам радость.
Вечером семья собиралась за столом. Ужин готовили сытный, но с учетом Рождественского поста. На стол подавали пироги, и варили пиво.
На Митрофана также вспоминали о погибших воинах.
А для молодых парней, которые должны были отправиться на войну или службу, матери делали обереги. Брали кусочек ткани и читали на него заговор, далее подшивали кусочек ткани к одежде сыновей.
Злиться, ругаться, сквернословить - в этот день нужно быть дружелюбным и доброжелательным.
Выяснять отношения, встречаться со своими недругами.
Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждался - это к бедствиям и нищете.
Долго вглядываться в зеркало, чтобы не лишиться красоты.
Ходить в баню - здоровья это не принесет.
Надевать новую обувь - это может привлечь в жизнь проблемы и хлопоты.
Ходить не причесавшись, иначе и дальнейшая жизнь станет такой же запутанной, как волосы.
Много и громко говорить - иначе спугнете свою же удачу.
Алексей, Александр, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Макар, Серафим и Федор. Обязательно поздравьте родных и друзей с такими именами!
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