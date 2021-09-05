Праздник 5 сентября: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела

Важные традиции на Луппа, что нужно сделать

Луппа в представлении наших предков был рыжеволосым мужиком, который приносит удачу. Если на улице в этот день встречали незнакомца с таким типом внешности, ему нужно было поклониться и попросить ударить на счастье.

В лес отправлялись за клюквой и брусникой. Из ягод варили варенье, компоты, делали пастилу, бруснику замачивали на зиму. Корни брусники собирали на закате, чтобы потом использовать, как противовоспалительное средство.

Принято было угощать близких пирогами с этими ягодами, а также мясом под брусничным соусом.

В этот день молодые парни устраивали "братчины". Они собирались на большой поляне, где мерились силами, а затем братались. Девушки наряжались и ходили смотреть на это действо.

Что нельзя делать в этот день

Если вы сегодня найдете деньги, не забирайте их, а бросьте в водоем. Так богатство к вам придет и деньги умножатся.

В лесу нужно быть осторожнее, так как можно встретить лешего. Его представляли в виде старичка, который просит помочь отыскать лукошко.

Также нельзя 5 сентября плохо думать о родных, лениться, отказывать нуждающимся, стоять на перекрестках, брать деньги в долг.

Важные приметы на Брусничника

Если журавли 5 сентября в теплые края отправились - скоро наступит зима.

Если утренних заморозков нет, то весь сентябрь будет теплым.

Вечером туман появился - жди улучшения погоды.

Кого сегодня поздравить с днем ангела

Именины 5 сентября отмечают Ефрем, Иван, Федор, Павел, Николай, Елизавета.