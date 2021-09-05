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Праздник 5 сентября: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела

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Воскресенье 05 сентября 2021 06:00
Праздник 5 сентября: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела Фото: Какой праздник 5 сентября 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

5 сентября 2021 года согласно православной традиции почитается память мученика Луппа Солунского. В народе праздник имеет альтернативные названия: Брусничник, Луппа, Луппа Целителя.

Кого сегодня следует поздравить с днем ангела, важные традиции, приметы и запреты праздника - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции на Луппа, что нужно сделать

Луппа в представлении наших предков был рыжеволосым мужиком, который приносит удачу. Если на улице в этот день встречали незнакомца с таким типом внешности, ему нужно было поклониться и попросить ударить на счастье.

В лес отправлялись за клюквой и брусникой. Из ягод варили варенье, компоты, делали пастилу, бруснику замачивали на зиму. Корни брусники собирали на закате, чтобы потом использовать, как противовоспалительное средство.

Принято было угощать близких пирогами с этими ягодами, а также мясом под брусничным соусом.

В этот день молодые парни устраивали "братчины". Они собирались на большой поляне, где мерились силами, а затем братались. Девушки наряжались и ходили смотреть на это действо.

Что нельзя делать в этот день

Если вы сегодня найдете деньги, не забирайте их, а бросьте в водоем. Так богатство к вам придет и деньги умножатся.

В лесу нужно быть осторожнее, так как можно встретить лешего. Его представляли в виде старичка, который просит помочь отыскать лукошко.

Также нельзя 5 сентября плохо думать о родных, лениться, отказывать нуждающимся, стоять на перекрестках, брать деньги в долг.

Важные приметы на Брусничника

  • Если журавли 5 сентября в теплые края отправились - скоро наступит зима.
  • Если утренних заморозков нет, то весь сентябрь будет теплым.
  • Вечером туман появился - жди улучшения погоды.

Кого сегодня поздравить с днем ангела

Именины 5 сентября отмечают Ефрем, Иван, Федор, Павел, Николай, Елизавета.

Ранее мы писали про самые важные церковные праздники и посты, которые нас ждут в сентябре 2021.

Также сообщалось про все дни ангела, которые будут отмечаться в сентябре 2021 года.

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