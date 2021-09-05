Свято 5 вересня: що строго заборонено робити і кого привітати з днем ангела

Кого сьогодні слід привітати з днем ангела, важливі традиції, прикмети і заборони свята - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції на Луппа, що потрібно зробити

Луппа в уявленні наших предків був рудоволосим мужиком, який приносить удачу. Якщо на вулиці в цей день зустрічали незнайомця з таким типом зовнішності, йому потрібно було вклонитися і попросити вдарити на щастя.

У ліс відправлялися по журавлину і брусницю. З ягід варили варення, компоти, робили пастилу, брусницю замочували на зиму. Коріння брусниці збирали на заході сонця, щоб потім використовувати, як протизапальний засіб.

Прийнято було пригощати близьких пирогами з цими ягодами, а також м'ясом під брусничним соусом.

У цей день молоді хлопці влаштовували "братчини". Вони збиралися на великій галявині, де мірялися силами, а потім браталися. Дівчата гарно вбиралися і ходили дивитися на це дійство.

Що не можна робити в цей день

Якщо ви сьогодні знайдете гроші, не забирайте їх, а киньте у водойму. Так багатство до вас прийде і гроші помножаться.

У лісі потрібно бути обережніше, так як можна зустріти лісовика. Його представляли у вигляді дідка, який просить допомогти відшукати кошичок.

Також не можна 5 вересня погано думати про рідних, лінуватися, відмовляти нужденним, стояти на перехрестях, брати гроші в борг.

Важливі прикмети на Брусничника

Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили - скоро настане зима.

Якщо ранкових заморозків немає, то весь вересень буде теплим.

Увечері туман з'явився - чекай поліпшення погоди.

Кого сьогодні привітати з днем ангела

Іменини 5 вересня відзначають Єфрем, Іван, Федір, Павло, Микола, Єлизавета.