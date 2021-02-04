Праздник 4 февраля: что запрещено делать на Тимофея, главные приметы

4 февраля православные почитают память святого Тимофея (коллаж РБК-Украина)

4 февраля 2020 года наши предки почитали память святого Тимофея, которому посчастливилось быть свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, ослепшему от неверия в Иисуса Христа. По преданию, в 80 году он принял мученическую смерть от рук язычников. В 4 веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь.

Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

Память святого Тимофея почитают 4 февраля (фото: pravmir.ru)

Наши предки говорили: "Тимофеевский лютый мороз заморозил щеки и нос", "Тимофеевская метель – надолго про капель". Раньше верили, что это один из самых холодных дней в году. Говорили, что даже птицы не вылетают из своих гнезд. 4 февраля люди также оставались дома, проводили время в разговорах и развлечениях. Работать в день святого Тимофея не запрещалось.

Главные приметы этого дня:

Если днем светит солнце – будет ранняя весна.

Много снега на Тимофея – к хорошему урожаю зерновых.

Если на Тимофея снег идет - хороший урожай летом и осенью.

Если началась метель - то такая погода будет неделю.

Сны, которые приснились в ночь на Тимофея - будут пророческими.

Что категорически нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя выносить мусор из дома, считается, что вынесешь счастье.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Ефим, Иосиф, Макар, Тимофей.

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