Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно

Важные традиции этого дня

Кроме одиноких женщин на Мирона принято помогать вдовам, сиротам, обездоленным людям. В этот день люди старались работать вместе, чтобы помочь подготовиться к зиме тем, кто самостоятельно не справится: нарубить дров, заготовить провиант, подготовить почву к следующему году и так далее.

В этот день также вырезали малину, которая уже отродила в этом году, чтобы в следующем урожай был еще больше.

Дома делали зимние заготовки, а чтобы они не испортились, старались не посещать церковь и кладбище.

Также принято было избавляться от старых вещей, хлама, но их не выбрасывали, а сжигали. Считалось, что такой ритуал выгонит из жилища злые силы.

30 августа окатывали маленьких детей водой из ведра, причем это нужно было сделать на пороге. Люди верили, что это защищает малышей от болезней.

Народные приметы на Мирона

Если солнце садится "в облако" - в ближайшие дни следует ждать непогоды.

Хорошая погода 30 августа - собранного урожая и запасов хватит, чтобы перезимовать.

Утренняя роса и туман - жди хорошую погоду.

Небо нахмурилось и затянуло тучами - плохая погода надолго.

Если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет.

Что нельзя делать 30 августа?

Ходить в храм, а также на кладбище, поминать черта, иначе испортятся продукты, заготовленные на зиму.

Засматриваться на свое отражение в зеркале - можно лишиться красоты.

Свататься и играть свадьбы, объявлять помолвки в этот день. Считалось, что молодая жена может быстро овдоветь.

Отказывать в помощи нуждающимся, лениться и бездельничать.

День ангела сегодня отмечают:

Алексей, Павел, Мирон, Филипп. Обязательно поздравьте друзей и близких с таким именем!