Свято 30 серпня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково

Важливі традиції цього дня

Крім самотніх жінок на Мирона прийнято допомагати вдовам, сиротам, знедоленим людям. У цей день люди намагалися працювати разом, щоб допомогти підготуватися до зими тим, хто самостійно не впорається: нарубати дров, заготовити провіант, підготувати землю до наступного року і так далі.

У цей день також вирізали малину, яка вже відродила в цьому році, щоб в наступному урожай був ще більше.

Вдома робили зимові заготовки, а щоб вони не зіпсувалися, намагалися не відвідувати церкву і кладовище.

Також прийнято було позбавлятися від старих речей, мотлоху, але їх не викидали, а спалювали. Вважалося, що такий ритуал вижене з житла злі сили.

30 серпня обливали маленьких дітей водою з відра, причому це потрібно було зробити на порозі. Люди вірили, що це захищає малюків від хвороб.

Народні прикмети на Мирона

Якщо сонце сідає "в хмару" - в найближчі дні слід чекати негоди.

Гарна погода 30 серпня - зібраного врожаю і запасів вистачить, щоб перезимувати.

Ранкова роса і туман - чекай гарну погоду.

Небо насупилося і затягнуло хмарами - погана погода надовго.

Якщо в цей день хороша погода, то весна ранньою буде.

Що не можна робити 30 серпня?

Ходити в храм, а також на кладовище, поминати чорта, інакше зіпсуються продукти, заготовлені на зиму.

Задивлятися на своє відображення в дзеркалі - можна позбутися краси.

Свататися і грати весілля, оголошувати заручини в цей день. Вважалося, що молода дружина може швидко овдовіти.

Відмовляти в допомозі нужденним, лінуватися і байдикувати.

День ангела сьогодні відзначають:

Олексій, Павло, Мирон, Філіп. Обов'язково привітайте друзів і близьких з таким іменем!