Праздник 3 января: что нельзя делать, важные традиции и у кого день ангела
3 января 2022 года согласно православному календарю отмечается день святого Прокопия Вятского. В народе этот день называют "Прокопа", "Полукорм", "Петр", "Петр-полукорм", "Прокофий", "Ульяна". Праздник имеет особые традиции и обычаи.
Что можно и нельзя делать на Прокопа, у кого 3 января день ангела - читайте ниже в нашем материале Lite.
Традиции праздника, что нужно сделать
Ранее молодые девушки целый день сидели дома и мели полы, выметая оброненное когда-то зерно. Чем больше зернышек удастся намести, тем больше счастья будет. Найденные зернышки добавляли в выпечку в виде муки.
Если на порог сегодня положить серебряную ложку, то злой человек не сможет переступить его и войти в дом.
Наведите порядок в жилище, выбросьте все старые вещи. Так вы распрощаетесь с прошлым и откроете путь к счастливому будущему.
Навяжите сегодня красную, желательно шелковую нить на запястье, чтобы защититься от негатива.
Займитесь 3 января новым делом - оно будет успешным.
Проведите этот день с близкими. Считается, если 3 января провести в семейном кругу - семья будет жить в гармонии и станет крепче.
Приметы на Прокопа
- На земле много снега - год будет плодородным.
- Мороз и мало снега - летом будет много засушливых дней.
- Какая погода 3 января, такой она будет в сентябре.
- Если в этот день рассвет красный, значит, скоро начнется метель.
Считается, что сны в этот день вещие. Будьте осторожнее, если увидите плохое предзнаменование.
Что запрещено делать 3 января
- Желать здоровья и счастья - все может получиться как раз наоборот.
- Подглядывать и подслушивать - можно заболеть болезнью, связанной со слухом и зрением.
- Громко разговаривать и кричать.
- Давать обещания, которые не собираетесь исполнять.
- Поднимать с земли вещи, поскольку это приведет к потерям.
День ангела сегодня отмечают: Михаил, Никита, Сергей, Ульяна, Юлия, Юлиана, Элеонора, Рустам.
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