ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Праздник 3 января: что нельзя делать, важные традиции и у кого день ангела

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 06:00
Праздник 3 января: что нельзя делать, важные традиции и у кого день ангела Фото: Какой праздник 3 января (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

3 января 2022 года согласно православному календарю отмечается день святого Прокопия Вятского. В народе этот день называют "Прокопа", "Полукорм", "Петр", "Петр-полукорм", "Прокофий", "Ульяна". Праздник имеет особые традиции и обычаи.

Что можно и нельзя делать на Прокопа, у кого 3 января день ангела - читайте ниже в нашем материале Lite.

Традиции праздника, что нужно сделать

Ранее молодые девушки целый день сидели дома и мели полы, выметая оброненное когда-то зерно. Чем больше зернышек удастся намести, тем больше счастья будет. Найденные зернышки добавляли в выпечку в виде муки.

Если на порог сегодня положить серебряную ложку, то злой человек не сможет переступить его и войти в дом.

Наведите порядок в жилище, выбросьте все старые вещи. Так вы распрощаетесь с прошлым и откроете путь к счастливому будущему.

Навяжите сегодня красную, желательно шелковую нить на запястье, чтобы защититься от негатива.

Займитесь 3 января новым делом - оно будет успешным.

Проведите этот день с близкими. Считается, если 3 января провести в семейном кругу - семья будет жить в гармонии и станет крепче.

    Приметы на Прокопа

    • На земле много снега - год будет плодородным.
    • Мороз и мало снега - летом будет много засушливых дней.
    • Какая погода 3 января, такой она будет в сентябре.
    • Если в этот день рассвет красный, значит, скоро начнется метель.

    Считается, что сны в этот день вещие. Будьте осторожнее, если увидите плохое предзнаменование.

    Что запрещено делать 3 января

    • Желать здоровья и счастья - все может получиться как раз наоборот.
    • Подглядывать и подслушивать - можно заболеть болезнью, связанной со слухом и зрением.
    • Громко разговаривать и кричать.
    • Давать обещания, которые не собираетесь исполнять.
    • Поднимать с земли вещи, поскольку это приведет к потерям.

    День ангела сегодня отмечают: Михаил, Никита, Сергей, Ульяна, Юлия, Юлиана, Элеонора, Рустам.

    Ранее мы писали, что появился график выходных на Рождество 2022. Стало известно, сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать

    Читайте LITE в Google News
    Праздники в Украине
    Україна має талант: яркие моменты
    Україна має талант: яркие моменты
    Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
    Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
    Горячие фото знаменитостей
    Горячие фото знаменитостей
    STYLER
    Китайский Новый год 2022: когда Тигр вступит в свои права и как нужно праздновать
    Китайский Новый год 2022: когда Тигр вступит в свои права и как нужно праздновать