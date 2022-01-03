ru ua
Пн, 03 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 3 січня: що не можна робити, важливі традиції і у кого день ангела

Новость на русском →
Понеділок 03 січня 2022 06:00
Свято 3 січня: що не можна робити, важливі традиції і у кого день ангела Фото: яке свято 3 січня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

3 січня 2022 року згідно з православним календарем відзначається день святого Прокопія Вятського. У народі цей день називають "Прокопа","Напівкорм", "Петро", "Петро-напівкорм", "Прокофій", "Уляна". Свято має особливі традиції і звичаї.

Що можна і не можна робити на Прокопа, у кого 3 січня день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Традиції свята, що потрібно зробити

Раніше молоді дівчата цілий день сиділи вдома і мели підлогу, вимітаючи загублене колись зерно. Чим більше зерняток вдасться намести, тим більше щастя буде. Знайдені зернятка додавали у випічку у вигляді борошна.

Якщо на поріг сьогодні покласти срібну ложку, то зла людина не зможе переступити його і увійти в будинок.

Наведіть порядок в житлі, викиньте всі старі речі. Так ви розпрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях до щасливого майбутнього.

Нав'яжіть сьогодні червону, бажано шовкову нитку на зап'ясті, щоб захиститися від негативу.

Займіться 3 січня новою справою - вона буде успішною.

Проведіть цей день з близькими. Вважається, якщо 3 січня провести в сімейному колі - сім'я буде жити в гармонії і стане міцніше.

    Прикмети на Прокопа

    • На землі багато снігу - рік буде родючим.
    • Мороз і мало снігу - влітку буде багато посушливих днів.
    • Яка погода 3 січня, такою вона буде у вересні.
    • Якщо в цей день світанок червоний, значить, скоро почнеться хуртовина.

    Вважається, що сни в цей день віщі. Будьте обережніше, якщо побачите погану ознаку.

    Що заборонено робити 3 січня

    • Бажати здоров'я і щастя - все може вийти якраз навпаки.
    • Підглядати і підслуховувати - можна захворіти хворобою, пов'язаною зі слухом і зором.
    • Голосно розмовляти і кричати.
    • Давати обіцянки, які не збираєтеся виконувати.
    • Піднімати з землі речі, оскільки це призведе до втрат.

    День ангела сьогодні відзначають: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія, Юліана, Елеонора, Рустам.

    Раніше ми писали, що з'явився графік вихідних на Різдво 2022. Стало відомо, скільки відпочиватимемо і чи доведеться відпрацьовувати

    Читайте LITE в Google News
    Свята в Україні
    Україна має талант: яскраві моменти
    Україна має талант: яскраві моменти
    Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
    Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
    Гарячі фото знаменитостей
    Гарячі фото знаменитостей
    STYLER
    Китайський Новий Рік 2022: коли Тигр вступить в свої права і як потрібно святкувати
    Китайський Новий Рік 2022: коли Тигр вступить в свої права і як потрібно святкувати