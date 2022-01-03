Свято 3 січня: що не можна робити, важливі традиції і у кого день ангела
3 січня 2022 року згідно з православним календарем відзначається день святого Прокопія Вятського. У народі цей день називають "Прокопа","Напівкорм", "Петро", "Петро-напівкорм", "Прокофій", "Уляна". Свято має особливі традиції і звичаї.
Що можна і не можна робити на Прокопа, у кого 3 січня день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Традиції свята, що потрібно зробити
Раніше молоді дівчата цілий день сиділи вдома і мели підлогу, вимітаючи загублене колись зерно. Чим більше зерняток вдасться намести, тим більше щастя буде. Знайдені зернятка додавали у випічку у вигляді борошна.
Якщо на поріг сьогодні покласти срібну ложку, то зла людина не зможе переступити його і увійти в будинок.
Наведіть порядок в житлі, викиньте всі старі речі. Так ви розпрощаєтеся з минулим і відкриєте шлях до щасливого майбутнього.
Нав'яжіть сьогодні червону, бажано шовкову нитку на зап'ясті, щоб захиститися від негативу.
Займіться 3 січня новою справою - вона буде успішною.
Проведіть цей день з близькими. Вважається, якщо 3 січня провести в сімейному колі - сім'я буде жити в гармонії і стане міцніше.
Прикмети на Прокопа
- На землі багато снігу - рік буде родючим.
- Мороз і мало снігу - влітку буде багато посушливих днів.
- Яка погода 3 січня, такою вона буде у вересні.
- Якщо в цей день світанок червоний, значить, скоро почнеться хуртовина.
Вважається, що сни в цей день віщі. Будьте обережніше, якщо побачите погану ознаку.
Що заборонено робити 3 січня
- Бажати здоров'я і щастя - все може вийти якраз навпаки.
- Підглядати і підслуховувати - можна захворіти хворобою, пов'язаною зі слухом і зором.
- Голосно розмовляти і кричати.
- Давати обіцянки, які не збираєтеся виконувати.
- Піднімати з землі речі, оскільки це призведе до втрат.
День ангела сьогодні відзначають: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія, Юліана, Елеонора, Рустам.
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