Праздник 26 сентября: что строго запрещено делать в этот особенный день

Традиции 26 сентября

В народе верили, что Корнилье - отличный день для проведения ритуалов и обрядов, чтения заговоров на счастливую дорогу. Люди посещали храм, а по пути домой нельзя было ни с кем разговаривать.

Из собранных овощей предки в этот день готовили различные блюда. В особом почете была редька, которая считалась королевой овощей. Ей приписывали чудесные свойства природного антибиотика и иммуностимулятора.

С овощем обращались очень бережно, заготавливая его в погребе на длительное хранение.

Интересно, что если девушке не нравился парень, она не тыкву ему выносила, а кормила блюдом из редьки, чтобы отвадить от себя.

Что нельзя делать в этот день

Гулять свадьбы и свататься - считалось, что такой брак будет несчастным.

Гадать с зеркалом - это к несчастью.

Шумно веселиться - иначе будете потом плакать.

Ругаться, нецензурно выражаться, обижаться, конфликтовать, ссориться.

Переедать, совершать крупные покупки.

Делать что-то важное в одиночку.

Давать в долг или одалживать.

Приметы и поверья на 26 сентября

Красная луна в небе - погода будет ветреной.

Дождь сегодня - урожай будет хорошим.

Теплый дождь сегодня - больше таких в этом году не будет.

Если ребенок в этот день наестся вволю блюд из репы - это укрепит ему разум.

Не убрать до Корнилия урожай с огорода - дурная примета.

Человек, родившийся 26 сентября, умеет утешать добрым словом. Он проживет долгую и интересную жизнь, его камнем-оберегом является малахит.

День ангела сегодня празднуют:

Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан. Обязательно поздравьте их!