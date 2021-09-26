UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Праздник 26 сентября: что строго запрещено делать в этот особенный день

Автор: Светлана Мащенко

26 сентября 2021 года по православной традиции отмечается день святого Корнилия, римского сотника, творившего своей молитвой чудеса. В народе этот праздник принято называть Корнилов день, Корнилье или Корнилий. Раньше считалось, что сегодня нужно убрать последние корневые овощи с огорода.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Традиции 26 сентября

В народе верили, что Корнилье - отличный день для проведения ритуалов и обрядов, чтения заговоров на счастливую дорогу. Люди посещали храм, а по пути домой нельзя было ни с кем разговаривать.

Из собранных овощей предки в этот день готовили различные блюда. В особом почете была редька, которая считалась королевой овощей. Ей приписывали чудесные свойства природного антибиотика и иммуностимулятора.

С овощем обращались очень бережно, заготавливая его в погребе на длительное хранение.

Интересно, что если девушке не нравился парень, она не тыкву ему выносила, а кормила блюдом из редьки, чтобы отвадить от себя.

Что нельзя делать в этот день

  • Гулять свадьбы и свататься - считалось, что такой брак будет несчастным.
  • Гадать с зеркалом - это к несчастью.
  • Шумно веселиться - иначе будете потом плакать.
  • Ругаться, нецензурно выражаться, обижаться, конфликтовать, ссориться.
  • Переедать, совершать крупные покупки.
  • Делать что-то важное в одиночку.
  • Давать в долг или одалживать.

Приметы и поверья на 26 сентября

  • Красная луна в небе - погода будет ветреной.
  • Дождь сегодня - урожай будет хорошим.
  • Теплый дождь сегодня - больше таких в этом году не будет.
  • Если ребенок в этот день наестся вволю блюд из репы - это укрепит ему разум.
  • Не убрать до Корнилия урожай с огорода - дурная примета.

Человек, родившийся 26 сентября, умеет утешать добрым словом. Он проживет долгую и интересную жизнь, его камнем-оберегом является малахит.

День ангела сегодня празднуют:

Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан. Обязательно поздравьте их!

Ранее мы писали, что в Украине хотят поменять календарь праздников. Стало известно, будут ли длинные выходные.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине