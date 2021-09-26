Праздник 26 сентября: что строго запрещено делать в этот особенный день

26 сентября 2021 года по православной традиции отмечается день святого Корнилия, римского сотника, творившего своей молитвой чудеса. В народе этот праздник принято называть Корнилов день, Корнилье или Корнилий. Раньше считалось, что сегодня нужно убрать последние корневые овощи с огорода.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
В народе верили, что Корнилье - отличный день для проведения ритуалов и обрядов, чтения заговоров на счастливую дорогу. Люди посещали храм, а по пути домой нельзя было ни с кем разговаривать.
Из собранных овощей предки в этот день готовили различные блюда. В особом почете была редька, которая считалась королевой овощей. Ей приписывали чудесные свойства природного антибиотика и иммуностимулятора.
С овощем обращались очень бережно, заготавливая его в погребе на длительное хранение.
Интересно, что если девушке не нравился парень, она не тыкву ему выносила, а кормила блюдом из редьки, чтобы отвадить от себя.
Человек, родившийся 26 сентября, умеет утешать добрым словом. Он проживет долгую и интересную жизнь, его камнем-оберегом является малахит.
Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан. Обязательно поздравьте их!
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