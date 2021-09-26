Свято 26 вересня: що суворо заборонено робити в цей особливий день

26 вересня 2021 року за православною традицією відзначається день святого Корнилія, римського сотника, який творив своєю молитвою чудеса. У народі це свято прийнято називати Корнилів день, Корнилля або Корнилій. Раніше вважалося, що сьогодні потрібно прибрати останні кореневі овочі з городу.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
У народі вірили, що Корнилля - відмінний день для проведення ритуалів і обрядів, читання замовлянь на щасливу дорогу. Люди відвідували храм, а по дорозі додому не можна було ні з ким розмовляти.
Із зібраних овочів предки в цей день готували різні страви. В особливій пошані була редька, яка вважалася королевою овочів. Їй приписували чудові властивості природного антибіотика і імуностимулятора.
З овочем обходилися дуже дбайливо, заготовлюючи його в погребі на тривале зберігання.
Цікаво, що якщо дівчині не подобався хлопець, вона не гарбуз йому виносила, а годувала стравою з редьки, щоб відвадити від себе.
Людина, що народилася 26 вересня, вміє втішати добрим словом. Вона проживе довге і цікаве життя, її каменем-оберегом є малахіт.
Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан. Обов'язково привітайте їх!
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