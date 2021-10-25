UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Праздник 25 октября: что нельзя делать, важные традиции и у кого день ангела

Автор: Светлана Мащенко

25 октября 2021 года согласно православному календарю чтят память трёх мучеников - Прова, Тараха и Андроника. В народе день называют Андрона, и многие приметы и традиции праздника связаны со звездами.

Что можно и нельзя делать в этот день, кто именинник - читайте далее в материале Lite.

Что нужно сделать сегодня, традиции

Наши предки на Андрона наблюдали до полуночи за звездами. По небесным светилам можно было предсказать не только погоду, урожайность следующего года, но и судьбу человека.

Считалось, что у каждого человека на небе есть ангел-хранитель, который оберегает его от зла, дурного глаза, а также грехов, пагубных действий и привычек.

Увидеть в этот день падающую звезду и загадать на нее желание – к большой удаче. По народному поверью, Андрон в этот день метет звездное небо: "Он один с метлой ходит, с неба всякий мусор сметает, ставни месяца сторожевым ключом открывает".

Считается, что человек, родившийся в этот день, имеет особое покровительство звезд. На Андрона молились, чтобы звезда человека не зашла за гору.

Также в этот день было принято варить кашу из мелкой крупы, которая символизировала звезды. Детям такую кашу подавали с вареньем.

Приметы на 25 октября

  • Тусклые в небе звезды – к теплу, яркие – сильным морозам.
  • Звезды мерцают – скоро выпадет снег. Много звёзд на Андрона – будет хороший урожай в следующем году.
  • Северный ветер предвещает скорое похолодание, а южный, наоборот, – потепление.
  • Порывистый и переменный ветер сулит пасмурную погоду надолго.
  • Летящие низко птицы предвещают раннюю и холодную зиму.

Что строго запрещено делать в этот праздник

  • Ссориться, ругаться, а также шумно веселиться – это сулит проблемы.
  • Стирать матрасы и перины, выбивать их.
  • Если в вашу дверь постучали, лучше не говорите Кто там? Иначе можете пустить в дом беду.
  • Нельзя обижать животных, а также гадать на картах.
  • Покупать церковные свечи.

Именины в этот день празднуют люди с такими именами:

Иван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар. Обязательно поздравьте их в этот день.

Ранее мы писали, какие праздники будут украинцы отмечать в ноябре 2021 года. Сколько выходных и рабочих дней нас ждет в последний месяц осени.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине