Праздник 25 октября: что нельзя делать, важные традиции и у кого день ангела

Что нужно сделать сегодня, традиции

Наши предки на Андрона наблюдали до полуночи за звездами. По небесным светилам можно было предсказать не только погоду, урожайность следующего года, но и судьбу человека.

Считалось, что у каждого человека на небе есть ангел-хранитель, который оберегает его от зла, дурного глаза, а также грехов, пагубных действий и привычек.

Увидеть в этот день падающую звезду и загадать на нее желание – к большой удаче. По народному поверью, Андрон в этот день метет звездное небо: "Он один с метлой ходит, с неба всякий мусор сметает, ставни месяца сторожевым ключом открывает".

Считается, что человек, родившийся в этот день, имеет особое покровительство звезд. На Андрона молились, чтобы звезда человека не зашла за гору.

Также в этот день было принято варить кашу из мелкой крупы, которая символизировала звезды. Детям такую кашу подавали с вареньем.

Приметы на 25 октября

Тусклые в небе звезды – к теплу, яркие – сильным морозам.

Звезды мерцают – скоро выпадет снег. Много звёзд на Андрона – будет хороший урожай в следующем году.

Северный ветер предвещает скорое похолодание, а южный, наоборот, – потепление.

Порывистый и переменный ветер сулит пасмурную погоду надолго.

Летящие низко птицы предвещают раннюю и холодную зиму.

Что строго запрещено делать в этот праздник

Ссориться, ругаться, а также шумно веселиться – это сулит проблемы.

Стирать матрасы и перины, выбивать их.

Если в вашу дверь постучали, лучше не говорите Кто там? Иначе можете пустить в дом беду.

Нельзя обижать животных, а также гадать на картах.

Покупать церковные свечи.

Именины в этот день празднуют люди с такими именами:

Иван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар. Обязательно поздравьте их в этот день.