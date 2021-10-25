Праздник 25 октября: что нельзя делать, важные традиции и у кого день ангела
25 октября 2021 года согласно православному календарю чтят память трёх мучеников - Прова, Тараха и Андроника. В народе день называют Андрона, и многие приметы и традиции праздника связаны со звездами.
Что можно и нельзя делать в этот день, кто именинник - читайте далее в материале Lite.
Что нужно сделать сегодня, традиции
Наши предки на Андрона наблюдали до полуночи за звездами. По небесным светилам можно было предсказать не только погоду, урожайность следующего года, но и судьбу человека.
Считалось, что у каждого человека на небе есть ангел-хранитель, который оберегает его от зла, дурного глаза, а также грехов, пагубных действий и привычек.
Увидеть в этот день падающую звезду и загадать на нее желание – к большой удаче. По народному поверью, Андрон в этот день метет звездное небо: "Он один с метлой ходит, с неба всякий мусор сметает, ставни месяца сторожевым ключом открывает".
Считается, что человек, родившийся в этот день, имеет особое покровительство звезд. На Андрона молились, чтобы звезда человека не зашла за гору.
Также в этот день было принято варить кашу из мелкой крупы, которая символизировала звезды. Детям такую кашу подавали с вареньем.
Приметы на 25 октября
- Тусклые в небе звезды – к теплу, яркие – сильным морозам.
- Звезды мерцают – скоро выпадет снег. Много звёзд на Андрона – будет хороший урожай в следующем году.
- Северный ветер предвещает скорое похолодание, а южный, наоборот, – потепление.
- Порывистый и переменный ветер сулит пасмурную погоду надолго.
- Летящие низко птицы предвещают раннюю и холодную зиму.
Что строго запрещено делать в этот праздник
- Ссориться, ругаться, а также шумно веселиться – это сулит проблемы.
- Стирать матрасы и перины, выбивать их.
- Если в вашу дверь постучали, лучше не говорите Кто там? Иначе можете пустить в дом беду.
- Нельзя обижать животных, а также гадать на картах.
- Покупать церковные свечи.
Именины в этот день празднуют люди с такими именами:
Иван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар. Обязательно поздравьте их в этот день.
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