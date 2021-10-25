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Свято 25 жовтня: що не можна робити, важливі традиції і у кого день ангела

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Понеділок 25 жовтня 2021 05:30
Свято 25 жовтня: що не можна робити, важливі традиції і у кого день ангела Фото: яке свято 25 жовтня 2021 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

25 жовтня 2021 року згідно з православним календарем вшановують пам'ять трьох мучеників - Прова, Тараха і Андроніка. У народі день називають Андрона, і багато прикмет й традицій свята пов'язані з зірками.

Що можна і не можна робити в цей день, хто іменинник - читайте далі в матеріалі Lite.

Що потрібно зробити сьогодні, традиції

Наші предки на Андрона спостерігали до півночі за зірками. За небесними світилами можна було передбачити не тільки погоду, врожайність наступного року, а й долю людини.

Вважалося, що у кожної людини на небі є ангел-хранитель, який оберігає її від зла, лихого ока, а також гріхів, згубних дій і звичок.

Побачити в цей день падаючу зірку і загадати на неї бажання – до великої удачі. За народним повір'ям, Андрон в цей день мете зоряне небо: "Він один з мітлою ходить, з неба всяке сміття змітає, віконниці Місяця сторожовим ключем відчиняє".

Вважається, що людина, яка народилася в цей день, має особливе заступництво зірок. На Андрона молилися, щоб зірка людини не зайшла за гору.

Також в цей день було прийнято варити кашу з дрібної крупи, яка символізувала зірки. Дітям таку кашу подавали з варенням.

Прикмети на 25 жовтня

  • Тьмяні в небі зірки – до тепла, яскраві – сильним морозам.
  • Зірки мерехтять – скоро випаде сніг. Багато зірок на Андрона – буде хороший урожай в наступному році.
  • Північний вітер віщує швидке похолодання, а південний, навпаки, – потепління.
  • Поривчастий і змінний вітер обіцяє похмуру погоду надовго.
  • Птахи, що летять низько, віщують ранню і холодну зиму.

Що строго заборонено робити в це свято

  • Сваритися, лаятися, а також шумно веселитися – це обіцяє проблеми.
  • Прати матраци і перини, вибивати їх.
  • Якщо у ваші двері постукали, краще не кажіть хто там? Інакше можете пустити в будинок біду.
  • Не можна ображати тварин, а також гадати на картах.
  • Купувати церковні свічки.

Іменини в цей день святкують люди з такими іменами:

Іван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар. Обов'язково привітайте їх в цей день.

Раніше ми писали, які свята будуть українці відзначати в листопаді 2021 року. Скільки вихідних і робочих днів нас чекає в останній місяць осені.

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