Праздник 24 октября: что запрещено, а что нужно сделать обязательно
24 октября 2021 года согласно церковной православной традиции чтят память святого Филиппа. Народные названия этого особенного дня - Филипп, Филиппов день.
Что можно и нельзя делать, важные традиции, приметы и обычаи - читайте ниже в материале Lite.
Традиции сегодняшнего праздника
Считается, что в этот день гуляют духи природы и стихии, поэтому нужно быть осторожнее на природе.
Интересный обычай этого дня - подержите своего любимого человека сначала за левую, а потом за правую руку перед выходом из дому - его ждет удача.
Незамужние девушки ходили в церковь просить о суженом, так как после Филиппова дня уже нельзя было выходить замуж.
Что нельзя делать на Филиппа
- Лениться - везение от вас отвернётся.
- Одалживать что-либо - деньги, вещи, продукты.
- Стирать одежду - сделайте это накануне.
- Оставлять дом неубранным - бардак сулит вам финансовые проблемы.
- Переедать - употреблять нужно столько пищи, сколько организму требуется для нормальной работы.
Важные приметы 24 октября
- Выпал снег и не тает - следующий год будет урожайным
- Луна скрылась за бледной дымкой - жди снега.
- Северный ветер предвещает похолодание.
- Сильный листопад - год будет тяжелым с переменчивой погодой.
- Опустился туман - жди оттепели.
Если мальчика, родившегося 24 октября, назвать Филиппом, он проживет долгую и счастливую жизнь.
День ангела в этот день у людей с такими именами:
Зинаида, Филипп, Антон, Мартин, Анатолий, Александр, Иосиф, Лев, Макар.
Ранее мы писали, какие праздники будут отмечаться в ноябре 2021, сколько выходных и рабочих дней нас ждет.