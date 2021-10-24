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Праздник 24 октября: что запрещено, а что нужно сделать обязательно

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Воскресенье 24 октября 2021 05:30
Праздник 24 октября: что запрещено, а что нужно сделать обязательно Фото: какой праздник 24 октября 
Автор: Светлана Мащенко

24 октября 2021 года согласно церковной православной традиции чтят память святого Филиппа. Народные названия этого особенного дня - Филипп, Филиппов день.

Что можно и нельзя делать, важные традиции, приметы и обычаи - читайте ниже в материале Lite.

Традиции сегодняшнего праздника

Считается, что в этот день гуляют духи природы и стихии, поэтому нужно быть осторожнее на природе.

Интересный обычай этого дня - подержите своего любимого человека сначала за левую, а потом за правую руку перед выходом из дому - его ждет удача.

Незамужние девушки ходили в церковь просить о суженом, так как после Филиппова дня уже нельзя было выходить замуж.

Что нельзя делать на Филиппа

  • Лениться - везение от вас отвернётся.
  • Одалживать что-либо - деньги, вещи, продукты.
  • Стирать одежду - сделайте это накануне.
  • Оставлять дом неубранным - бардак сулит вам финансовые проблемы.
  • Переедать - употреблять нужно столько пищи, сколько организму требуется для нормальной работы.

Важные приметы 24 октября

  • Выпал снег и не тает - следующий год будет урожайным
  • Луна скрылась за бледной дымкой - жди снега.
  • Северный ветер предвещает похолодание.
  • Сильный листопад - год будет тяжелым с переменчивой погодой.
  • Опустился туман - жди оттепели.

Если мальчика, родившегося 24 октября, назвать Филиппом, он проживет долгую и счастливую жизнь.

День ангела в этот день у людей с такими именами:

Зинаида, Филипп, Антон, Мартин, Анатолий, Александр, Иосиф, Лев, Макар.

Ранее мы писали, какие праздники будут отмечаться в ноябре 2021, сколько выходных и рабочих дней нас ждет.

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