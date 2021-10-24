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Свято 24 жовтня: що заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

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Неділя 24 жовтня 2021 05:30
Свято 24 жовтня: що заборонено, а що потрібно зробити обов'язково Фото: яке свято 24 жовтня 
Автор: Світлана Мащенко

24 жовтня 2021 року згідно з церковною православною традицією вшановують пам'ять святого Пилипа. Народні назви цього особливого дня - Пилип, Філіп, Філіппов день.

Що можна і не можна робити, важливі традиції, прикмети і звичаї - читайте нижче в матеріалі Lite.

Традиції сьогоднішнього свята

Вважається, що в цей день гуляють духи природи і стихії, тому потрібно бути обережніше на природі.

Цікавий звичай цього дня - потримайте свою кохану людину спочатку за ліву, а потім за праву руку перед виходом з дому - його чекає удача.

Незаміжні дівчата ходили до церкви просити про судженого, так як після Філіппова дня вже не можна було виходити заміж.

Що не можна робити на Філіпа

  • Лінуватися - везіння від вас відвернеться.
  • Позичати що-небудь - гроші, речі, продукти.
  • Прати одяг - зробіть це напередодні.
  • Залишати будинок неприбраним - бардак принесе вам фінансові проблеми.
  • Переїдати - вживати потрібно стільки їжі, скільки організму потрібно для нормальної роботи.

Важливі прикмети 24 жовтня

  • Випав сніг і не тане - наступний рік буде врожайним
  • Місяць зник за блідим серпанком - чекай снігу.
  • Північний вітер віщує похолодання.
  • Сильний листопад - рік буде важким з мінливою погодою.
  • Опустився туман - чекай відлиги.

Якщо хлопчика, який народився 24 жовтня, назвати Філіпом, він проживе довге і щасливе життя.

День ангела в цей день у людей з такими іменами:

Зінаїда, Філіп, Антон, Мартін, Анатолій, Олександр, Йосип, Лев, Макар.

Раніше ми писали, які свята відзначатимуться в листопаді 2021, скільки вихідних і робочих днів нас чекає.

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