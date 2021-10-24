Свято 24 жовтня: що заборонено, а що потрібно зробити обов'язково
24 жовтня 2021 року згідно з церковною православною традицією вшановують пам'ять святого Пилипа. Народні назви цього особливого дня - Пилип, Філіп, Філіппов день.
Що можна і не можна робити, важливі традиції, прикмети і звичаї - читайте нижче в матеріалі Lite.
Традиції сьогоднішнього свята
Вважається, що в цей день гуляють духи природи і стихії, тому потрібно бути обережніше на природі.
Цікавий звичай цього дня - потримайте свою кохану людину спочатку за ліву, а потім за праву руку перед виходом з дому - його чекає удача.
Незаміжні дівчата ходили до церкви просити про судженого, так як після Філіппова дня вже не можна було виходити заміж.
Що не можна робити на Філіпа
- Лінуватися - везіння від вас відвернеться.
- Позичати що-небудь - гроші, речі, продукти.
- Прати одяг - зробіть це напередодні.
- Залишати будинок неприбраним - бардак принесе вам фінансові проблеми.
- Переїдати - вживати потрібно стільки їжі, скільки організму потрібно для нормальної роботи.
Важливі прикмети 24 жовтня
- Випав сніг і не тане - наступний рік буде врожайним
- Місяць зник за блідим серпанком - чекай снігу.
- Північний вітер віщує похолодання.
- Сильний листопад - рік буде важким з мінливою погодою.
- Опустився туман - чекай відлиги.
Якщо хлопчика, який народився 24 жовтня, назвати Філіпом, він проживе довге і щасливе життя.
День ангела в цей день у людей з такими іменами:
Зінаїда, Філіп, Антон, Мартін, Анатолій, Олександр, Йосип, Лев, Макар.
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