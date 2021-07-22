Праздник 22 июля: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины

22 июля 2021 года по православному календарю отмечается день священномученика Панкратия, который пострадал за свою веру. А в народе этот праздник называется Черничным днем, соответственно многие его обычаи связаны именно с этой ягодой.

Что можно и нельзя делать сегодня, важные традиции, приметы, кто отмечает день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции и этого дня

На Панкратия принято было собирать первый урожай огурцов. При этом первый овощ должен был сорвать самый младший член семьи - это по поверьям обеспечивало урожай на следующий год.

Еще одна традиция говорит, что первый огурец нужно было закопать так глубоко, чтобы до него никто не добрался. Такое действие должно было также обеспечить богатый урожай в следующем году.

Что нужно сделать в этот день

Конечно же с этого дня отправлялись собирать чернику. Согласно примете, если ягод в лесу много, морозы будут трескучими зимой. А если к этому времени черника не поспела, осень будет холодной. Из ягоды пекли пироги и варили на зиму варенье. Считалось, что она может помогать с плохим зрением, борется с ревматизмом, болезнями ЖКТ.

Чтобы привлечь удачу в дом, на ночь рекомендуется открыть окно на форточку. Тогда в помещение войдет положительная энергия.

Знахари в этот день собирали лекарственные травы и сушили их. Считалось, что собранные на Панкратия травы, лучше всего подходят для ритуалов любовной магии.

22 июля максимально подходит для переезда - на новом месте жизнь будет в радость.

Приметы Черничного дня

Если расквакались лягушки, будет хорошо клевать рыба.

С утра пошел мелкий дождь, погода целый день будет отличная.

Стая птиц летит над домом - к доброй вести.

Если день Кирилла пройдет спокойно, таким будет и последующий год.

Хороший урожай черники - к морозной зиме.

Звезды тусклые на небе - к грозе, а если на небе появилась радуга - это к ясной погоде.

Что нельзя делать 22 июля

Перечить родителям, даже если они явно неправы.

Ругаться с родными и говорить обидные слова.

Отказывать кому-либо в помощи.

Отправляться в одиночку в лес, иначе может произойти несчастный случай.

Носить одежду темного цвета.

Засыпать на долгое время - встать надо пораньше и провести день в движении.

Начинать новые дела - они не зададутся

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Считается, что человеку, рожденному 22 июля, дано знание грибов и ягодных мест, в чем всегда можно будет убедиться лично.

Именины 22 июля празднуют:

Александр, Кирилл, Феодор, Андрей и Михаил.