Свято 22 липня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

22 липня 2021 року за православним календарем відзначається день священномученика Панкратія, який постраждав за свою віру. А в народі це свято називається чорничним днем, відповідно багато його звичаїв пов'язані саме з цією ягодою.

Що можна і не можна робити сьогодні, важливі традиції, прикмети, хто відзначає день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції і цього дня

На Панкратія прийнято було збирати перший урожай огірків. При цьому перший овоч мав зірвати наймолодший член сім'ї - це за повір'ями забезпечувало урожай на наступний рік.

Ще одна традиція говорить, що перший огірок потрібно було закопати так глибоко, щоб до нього ніхто не дістався. Така дія мала також забезпечити багатий урожай в наступному році.

Що потрібно зробити в цей день

Звичайно ж з цього дня відправлялися збирати чорницю. Згідно з прикметою, якщо ягід в лісі багато, морози будуть тріскучими взимку. А якщо до цього часу чорниця не поспіла, осінь буде холодною. З ягоди пекли пироги і варили на зиму варення. Вважалося, що вона може допомагати з поганим зором, бореться з ревматизмом, хворобами шлунково-кишкового тракту.

Щоб привернути удачу в дім, на ніч рекомендується відкрити вікно на кватирку. Тоді в приміщення увійде позитивна енергія.

Знахарі в цей день збирали лікарські трави і сушили їх. Вважалося, що зібрані на Панкратія трави найкраще підходять для ритуалів любовної магії.

22 липня максимально підходить для переїзду - на новому місці життя буде в радість.

Прикмети чорничного дня

Якщо розквакалися жаби, буде добре клювати риба.

З ранку пішов дрібний дощ, погода цілий день буде відмінна.

Зграя птахів летить над будинком - до доброї звістки.

Якщо день Кирила пройде спокійно, таким буде і наступний рік.

Хороший урожай чорниці - до морозної зими.

Зірки тьмяні на небі - до грози, а якщо на небі з'явилася веселка - це до ясної погоди.

Що не можна робити 22 липня

Суперечити батькам, навіть якщо вони явно неправі.

Лаятися з рідними і говорити образливі слова.

Відмовляти кому-небудь в допомозі.

Відправлятися поодинці в ліс, інакше може статися нещасний випадок.

Носити одяг темного кольору.

Засипати на довгий час - встати треба раніше і провести день в русі.

Починати нові справи - вони не зададуться

Це цікаво

Вважається, що людині, народженій 22 липня, дано знання грибів і ягідних місць, в чому завжди можна буде переконатися особисто.

Іменини 22 липня святкують:

Олександр, Кирило, Феодор, Андрій і Михайло.