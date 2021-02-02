Праздник 2 февраля: что запрещено делать на Евфимия Великого, приметы

2 февраля православные отмечают день Евфимия Великого (коллаж РБК-Украина)

2 февраля 2020 года украинцы празднуют Евфимия Великого. Он обладал даром пророчества, помогал справиться от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней.

Основным источником сведений об Евфимии Великом является его житие, написанное Кириллом Скифопольским, которого считают "одним из лучших агиографов по живости изложения", отмечая, что он "обладает настоящими качествами историка".

Евфимий родился в римской провинции Малой Армении, в городе Мелитена. В три года лишился отца и по просьбе матери был принят на воспитание епископом Мелитенским Отрием, который крестил его и провел через все степени церковных должностей, поручив после надзор за окрестными монастырями.

В возрасте двадцати восьми лет Евфимий отправился в паломничество в Иерусалим и после поклонения святыням отправился к местным отшельникам. Там он предпочитал жить в затворе, выходя из него только по субботам.

Однажды случилось то, что повергло всех в шок: Евфимий исцелил сына арабского филарха, принявшего крещение с именем Петр. Известие об этом привлекло множество людей, искавших наставления и исцелений.

Народные приметы на Евфимия Великого

Если началась метель, то быть ей всю неделю.

В этот день потерять рукавицу – к бедности, порезать руку – к болезни близкого.

Какой погода будет в этот день, такой же останется и на Масленицу.

Что нельзя делать в эту дату

В этот день нельзя оставлять дома мусор и треснутую посуду.

Не рекомендуется поднимать с земли мелкие монеты - иначе жить будешь в нищете.

Старайтесь не петь после захода солнца, чтобы избежать несчастья.

Не перебирайте 2 февраля крупу, иначе будут конфликты.

Именины в этот день отмечают Инна, Римма, Захар, Лев, Лаврентий и Петр.

Кстати, сны с 1 на 2 февраля считаются вещими. Обязательно постарайтесь запомнить их.

Как мы ранее сообщали, православный календарь на февраль 2021 года выглядит так.