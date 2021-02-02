Свято 2 лютого: що заборонено робити на Євфимія Великого, прикмети

2 лютого православні відзначають день Євфимія Великого (колаж РБК-Україна)

2 лютого 2020 року українці святкують Євфимія Великого. Він володів даром пророцтва, допомагав впоратися від всіляких бід, виганяв бісів і зцілював людей від хвороб.

Основним джерелом відомостей про Євфімія Великого є його житіє, написане Кирилом Скифопольським, якого вважають "одним з кращих агіографів за жвавістю викладу", відзначаючи, що він "володіє цими якостями історика".

Євфимій народився в римській провінції Малої Вірменії, в місті Мелітена. У три роки втратив батька і на прохання матері був прийнятий на виховання єпископом Мелитенським Отрієм, який хрестив його і провів через всі ступені церковних посад, доручивши після нагляд за навколишніми монастирями.

У віці двадцяти восьми років Євфимій відправився в паломництво в Єрусалим і після поклоніння святиням вирушив до місцевих пустельників. Там він вважав за краще жити в затворі, виходячи з нього тільки по суботах.

Одного разу сталося те, що шокувало всіх: Євфимій зцілив сина арабського філарха, прийняв хрещення з ім'ям Петро. Звістка про це привернула безліч людей, які шукали настанови й зцілень.

Народні прикмети на Євфимія Великого

Якщо почалася заметіль, то бути їй весь тиждень.

У цей день втратити рукавицю – до бідності, порізати руку – до хвороби близької людини.

Яка погода буде в цей день, такою ж залишиться і на Масницю.

Що не можна робити в цю дату

В цей день не можна залишати вдома сміття і тріснутий посуд.

Не рекомендується підіймати з землі дрібні монети - інакше будеш жити в злиднях.

Намагайтеся не співати після заходу сонця, щоб уникнути нещастя.

Не перебирайте 2 лютого крупу, інакше будуть конфлікти.

Іменини цього дня відзначають Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій і Петро.

До речі, сни з 1 на 2 лютого вважаються віщими. Обов'язково постарайтеся запам'ятати їх.

Як ми раніше повідомляли, православний календар на лютий 2021 року виглядає так.