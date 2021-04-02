Праздник 2 апреля: что нужно сделать в день Светланы, чтобы привлечь счастье

2 апреля 2021 года по православному календарю отмечают день Фотиньи Колодезницы (Фотинии Самарянки), Светланы - в современной интерпретации. Согласно Библии, это та самая женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова.
Что можно и нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду, а что нужно сделать обязательно, дабы привлечь счастье - читайте в нашем материале.
Считалось, что на Фотинью вода приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца - так можно было излечиться от разных недугов.
У Светланы можно попросить помощи о здоровье иным образом. Напишите молитву на листике, заверните в ткань и дайте больному, чтобы он носил ее три или девять дней. После чего записку нужно сжечь на свече.
Сегодня не стоит злиться, излучать негативную энергетику, думать о плохом и затевать ссоры.
Не рекомендуется при приготовлении пищи использовать "вчерашнюю" воду - например, оставшуюся с вечера в чайнике или кастрюле. Так можно лишиться жизненных сил.
Чтобы не было проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, не стоит резать сырую курицу - ее непременно нужно готовить целиком.
Не рассказывайте о своих планах и не делитесь идеями с другими. Иначе их не удастся реализовать, а на пути вас ждут преграды.
Нельзя 2 апреля пересчитывать свои накопления и перебирать запасы - от этого они только сократятся.
Именины 2 апреля отмечают Светлана, Александра, Анатолий, Василий, Виктор, Никита, Сергей.
После пробуждения нужно сразу посмотреть на погоду: если пасмурно, то сон сбудется в этот же день. Если же вы этого не хотите, расскажите о приснившемся в открытое окно и захлопните его поскорее.
Ранее мы писали, сколько выходных и праздничных дней нас ждет в апреле, и почему этот меся уникален.