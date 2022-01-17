Праздник 17 января: что строго запрещено делать, важные приметы и дни ангела

17 января 2022 года украинцы согласно церковному календарю отмечают сразу несколько важных праздников: Собор 70 апостолов, преподобного Ахилы, диакона Печерского, преподобного Феоктиста и мученика Зосимы, а также последний день Святок.

Что можно и нельзя делать в этот особенный день, приметы, традиции, запреты - читайте ниже в материале Styler .

Важные традиции 17 января, что нужно делать

Раньше люди искренне верили, что в это время очень активна нечистая сила, и старались любыми способами от нее защититься. Вплоть до того, что старались не покидать дом.

Еще один способ защиты: при помощи громких разговоров и грохота. Можно взять пустую кастрюлю и половник и немного так погреметь по дому. Также в доме нужно оставлять зажженным свет.

По еще одной традиции, в этот день следует держать голову в тепле и избегать банных процедур, чтобы не получить проблемы с психическим здоровьем.

17 января продолжаются святочные гадания. Выйдите на улицу ночью и посмотрите на небо. Если оно звездное, найдите Большую Медведицу: созвездие справа от вас, значит в этом году вы встретите свою судьбу, слева - вас ждет неудача.

В этот день нужно с особой добротой относиться к животным. Покормите уличного кота или пса, и не забывайте о своих домашних питомцах.

Святой Зосима считается покровителем пчеловодов, поэтому 17 января нужно обязательно съесть ложку меда, чтобы здоровье было крепким. Принято было готовить блюда с добавлением меда.

Главные приметы на Зосиму

На деревьях много снега - будет много меда.

В небе не видно облаков - сильные морозы будут долго.

Чистое небо с полной луной - к сильному половодью.

Облака плывут низко - к морозу.

Луна светит ярко и небо усыпано яркими звездами - завтра будет ясный морозный день.

Красная вечерняя заря - к сильному ветру.

Считается, что дети, которые появились на свет в этот день, обладали тайным знанием.

Что запрещено делать в этот день

Обижать любых животных и насекомых, иначе можно навлечь на себя беды и болезни.

Ругаться, браниться, скандалить, злиться - проявлять любой негатив, который может притягивать нечистую силу.

Рассказывать плохой сон, который сегодня приснился, иначе он сбудется.

Отправляться в далекую дорогу, путешествовать и даже ходить на рыбалку.

Рассказывать, сколько у вас денег, брать в долг или давать кому-то, хвастаться.

Выбрасывать остатки со стола, лучше отдать нуждающимся или животным.

День ангела сегодня празднуют:

Александр, Архип, Афанасий, Денис, Карл, Марк, Николай, Павел, Прохор, Тимофей, Филипп.

Поздравьте родных, близких и друзей с такими именами!