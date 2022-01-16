Праздник 16 января: что нельзя, а что нужно сделать обязательно в этот день
16 января 2021 года по церковному календарю верующие чтят память священномученика Гордея, который пострадал за веру. В народе праздник называют Гордий, Гордей, Малахий и он имеет свои особенные традиции.
Что можно и нельзя делать на Гордея, запреты, традиции и приметы - читайте ниже в нашем материале Styler.
Важные традиции, что нужно сделать
Раньше на Малахия снимали порчу и сглаз, "вышептывали" людей, страдающих приступами. Считали, что этот день один из самых удачных в году, чтобы снять негатив и изгнать бесов.
Также искренне верили, что в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе все Гордей отнимет. Люди считали, что 16 января нечистая сила "свирепствовала" особо, поэтому гордыня была под запретом.
В этот день на столе должны быть блюда из творога. Считается, что это должно было принести богатство и счастье.
Что нельзя делать на Гордея
- Тяжело физически работать.
- Хвастаться, гордиться, выставлять что-либо напоказ.
- Сквернословить, плохо думать о людях, особенно о родных.
- Злоупотреблять спиртным, а также переедать.
- Занимать деньги кому-либо или брать в долг.
- Ссориться, ругаться, скандалить.
Приметы 16 января
- Ранний рассвет - к скорому снегопаду.
- Яркий месяц на небе ночью - к ясной погоде.
- Пушистый иней на деревьях - ближайшие дни будут ясными.
- Также считалось, что какая погода будет в этот день, таким будет и весь март.
- Трещат ветки деревьев - к скорым морозам.
День ангела в этот день отмечают люди с именами: Гордей, Павел, Малахий, Арина, Жанна, Мелетий, Мирослав, Ерофей.
Обязательно поздравьте знакомых, родных и близких, которых так зовут!
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