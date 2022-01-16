Свято 16 січня: що не можна, а що потрібно зробити обов'язково в цей день
16 січня 2021 року за церковним календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Гордія, який постраждав за віру. У народі свято називають Гордій, Малахій і воно має свої особливі традиції.
Що можна і не можна робити на Гордія, заборони, традиції і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Важливі традиції, що потрібно зробити
Раніше на Малахія знімали порчу і пристріт, "вишептували" людей, які страждають нападами. Вважали, що цей день один з найвдаліших в році, щоб зняти негатив і вигнати бісів.
Також щиро вірили, що в цей день не можна нічим хвалитися, інакше все Гордій відніме. Люди вважали, що 16 січня нечиста сила "лютувала" особливо, тому гординя була під забороною.
У цей день на столі мали бути страви з сиру. Вважається, що це повинно було принести багатство і щастя.
Що не можна робити на Гордія
- Важко фізично працювати.
- Хвалитися, пишатися, виставляти що-небудь напоказ.
- Лихословити, погано думати про людей, особливо про рідних.
- Зловживати спиртним, а також переїдати.
- Позичати гроші кому-небудь або брати в борг.
- Сваритися, лаятися, скандалити.
Прикмети 16 січня
- Ранній Світанок - до швидкого снігопаду.
- Яскравий місяць на небі вночі - до ясної погоди.
- Пухнастий іній на деревах - найближчі дні будуть ясними.
- Також вважалося, що яка погода буде в цей день, таким буде і весь березень.
- Тріщать гілки дерев - до швидких морозів.
День ангела у цей день відзначають люди з іменами: Гордій, Павло, Малахій, Аріна, Жанна, Мелетій, Мирослав, Єрофій.
Обов'язково привітайте знайомих, рідних і близьких, яких так звуть!
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