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Свято 16 січня: що не можна, а що потрібно зробити обов'язково в цей день

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Неділя 16 січня 2022 06:00
Свято 16 січня: що не можна, а що потрібно зробити обов'язково в цей день Фото: яке свято 16 січня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

16 січня 2021 року за церковним календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Гордія, який постраждав за віру. У народі свято називають Гордій, Малахій і воно має свої особливі традиції.

Що можна і не можна робити на Гордія, заборони, традиції і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Важливі традиції, що потрібно зробити

Раніше на Малахія знімали порчу і пристріт, "вишептували" людей, які страждають нападами. Вважали, що цей день один з найвдаліших в році, щоб зняти негатив і вигнати бісів.

Також щиро вірили, що в цей день не можна нічим хвалитися, інакше все Гордій відніме. Люди вважали, що 16 січня нечиста сила "лютувала" особливо, тому гординя була під забороною.

У цей день на столі мали бути страви з сиру. Вважається, що це повинно було принести багатство і щастя.

Що не можна робити на Гордія

  • Важко фізично працювати.
  • Хвалитися, пишатися, виставляти що-небудь напоказ.
  • Лихословити, погано думати про людей, особливо про рідних.
  • Зловживати спиртним, а також переїдати.
  • Позичати гроші кому-небудь або брати в борг.
  • Сваритися, лаятися, скандалити.

Прикмети 16 січня

  • Ранній Світанок - до швидкого снігопаду.
  • Яскравий місяць на небі вночі - до ясної погоди.
  • Пухнастий іній на деревах - найближчі дні будуть ясними.
  • Також вважалося, що яка погода буде в цей день, таким буде і весь березень.
  • Тріщать гілки дерев - до швидких морозів.

День ангела у цей день відзначають люди з іменами: Гордій, Павло, Малахій, Аріна, Жанна, Мелетій, Мирослав, Єрофій.

Обов'язково привітайте знайомих, рідних і близьких, яких так звуть!

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