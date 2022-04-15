Праздник 15 апреля: что нужно сделать, а что категорически запрещено
15 апреля отмечается День работников уголовного розыска Украины, а также Международный день культуры. Церковь сегодня чтит память преподобного Тита, Чудотворца и мученика Поликарпа. В народе этот день называли Тит-ледолом, Поликарпов день, Бесхлебница.
Что можно и нельзя делать в этот день, у кого день ангела, все приметы, традиции - читайте ниже в материале Lite.
Важные традиции, что надо сделать
Когда-то в это время разливались реки и озера, поэтому день называли Тит-ледолом. Бесхлебицей день называли, ведь люди доедали последние припасы, а до нового урожая еще далеко.
Принято наблюдать за воронами и их поведением. Если услышали карканье, это плохой знак. Услышали карканье в дороге, лучше вернуться.
Святой Тит считается покровителем финансовых дел. Поэтому этот день удачен для любых денежных затрат и вложений, крупных покупок.
Также это хороший день для работы в саду и огороде - посаженные сегодня растения дадут хороший урожай.
Сегодня можно посадить деньги и они непременно "прорастут". Для этого нужно взять обычную монету, посадить ее в цветочный горшок с землей и произнести над ней молитву святого Тита. Деньги нужно поливать весь год. Тогда деньги не будут иссякать из дома, а все дела будут прибыльными.
Что запрещено делать
- Ссориться, конфликтовать и ругаться. Кто будет ссориться, тому Святой Тит в делах не поможет.
- Проводить операции, делать уколы или посещать стоматолога.
- От сладкого и горького 15 апреля лучше отказаться. Можно есть соленое. Главное - чтобы еда была свежеприготовленной.
- Это последний день перед Пасхой, когда разрешается работать.
Приметы 15 апреля
- Вороны сидят низко на деревьях - к ухудшению погоды, а если на верхушках - к хорошей погоде.
- Птицы купаются в озере или луже - к солнечной погоде.
- Если в полдень облачно, погода в ближайшие дни будет сухая.
- Большой разлив рек предвещает хороший урожай.
- Теплая ночь на Тита - на теплое лето.
- Синие облака в этот день предвещают дождь.
Именины сегодня отмечают:
Поликарп, Григорий, Анастас, Ефим, Тит, Савва, Никита, а также Федора.
Раньше мы писали обо всех праздниках апреля 2022.