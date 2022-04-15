ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Праздник 15 апреля: что нужно сделать, а что категорически запрещено

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 06:00
Праздник 15 апреля: что нужно сделать, а что категорически запрещено Фото: Праздник 15 апреля (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

15 апреля отмечается День работников уголовного розыска Украины, а также Международный день культуры. Церковь сегодня чтит память преподобного Тита, Чудотворца и мученика Поликарпа. В народе этот день называли Тит-ледолом, Поликарпов день, Бесхлебница.

Что можно и нельзя делать в этот день, у кого день ангела, все приметы, традиции - читайте ниже в материале Lite.

Важные традиции, что надо сделать

Когда-то в это время разливались реки и озера, поэтому день называли Тит-ледолом. Бесхлебицей день называли, ведь люди доедали последние припасы, а до нового урожая еще далеко.

Принято наблюдать за воронами и их поведением. Если услышали карканье, это плохой знак. Услышали карканье в дороге, лучше вернуться.

Святой Тит считается покровителем финансовых дел. Поэтому этот день удачен для любых денежных затрат и вложений, крупных покупок.

Также это хороший день для работы в саду и огороде - посаженные сегодня растения дадут хороший урожай.

Сегодня можно посадить деньги и они непременно "прорастут". Для этого нужно взять обычную монету, посадить ее в цветочный горшок с землей и произнести над ней молитву святого Тита. Деньги нужно поливать весь год. Тогда деньги не будут иссякать из дома, а все дела будут прибыльными.

Что запрещено делать

  • Ссориться, конфликтовать и ругаться. Кто будет ссориться, тому Святой Тит в делах не поможет.
  • Проводить операции, делать уколы или посещать стоматолога.
  • От сладкого и горького 15 апреля лучше отказаться. Можно есть соленое. Главное - чтобы еда была свежеприготовленной.
  • Это последний день перед Пасхой, когда разрешается работать.

Приметы 15 апреля

  • Вороны сидят низко на деревьях - к ухудшению погоды, а если на верхушках - к хорошей погоде.
  • Птицы купаются в озере или луже - к солнечной погоде.
  • Если в полдень облачно, погода в ближайшие дни будет сухая.
  • Большой разлив рек предвещает хороший урожай.
  • Теплая ночь на Тита - на теплое лето.
  • Синие облака в этот день предвещают дождь.

Именины сегодня отмечают:

Поликарп, Григорий, Анастас, Ефим, Тит, Савва, Никита, а также Федора.

Раньше мы писали обо всех праздниках апреля 2022.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине
STYLER
Украину охватит настоящим весенним теплом: дата и прогноз
Украину охватит настоящим весенним теплом: дата и прогноз