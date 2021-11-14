Праздник 14 ноября: что строго запрещено делать, важные обычаи и у кого день ангела

14 ноября 2021 года отмечается в церковном календаре день святых-чудотворцев Козьмы и Демьяна, которые были врачевателями тел и душ. В народе сегодняшний день получил прозвище "Курьи именины".
Что можно и нельзя делать в праздник, приметы, традиции и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале Lite.
Название Курьи именины этот день получил из-за одной легенды. Святые Козьма и Демьян лечили людей, но за свою работу платы не брали. Но однажды добрая женщина которую они исцелили, уговорила Демьяна взять в подарок три яйца. За что Козьма очень разгневался на брата.
В этот день раньше гуляла молодежь. Девушки обязательно подавали на ужин курицу, а парни должны были определить, чья курица вкуснее.
Курица в данном случае символизировала счастье, плодородие, довольство.
Святым в этот день можно молиться за здоровье всех своих близких и мир в доме. А девушки перед свадьбой просили Козьму и Демьяна о крепкой и счастливой семье.
Младший член семьи мог съесть в этот день куриное сердце, чтобы быть целый год здоровым.
В этот день также богатые дарили бедным кур.
Елизавета, Адриан, Ульяна, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Сергей, Федор, Юлиания, Яков.
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