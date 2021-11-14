Свято 14 листопада: що строго заборонено робити, важливі звичаї і у кого день ангела

14 Листопада 2021 року відзначається в церковному календарі день святих-чудотворців Козьми і Дем'яна, які були лікарями тіл і душ. У народі сьогоднішній день отримав назву "Курячі іменини".
Що можна і не можна робити у свято, прикмети, традиції і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Назву Курячі іменини цей день отримав через одну легенду. Святі Козьма і Дем'ян лікували людей, але за свою роботу плати не брали. Але одного разу добра жінка яку вони зцілили, вмовила Дем'яна взяти в подарунок три яйця. За що Козьма дуже розгнівався на брата.
У цей день раніше гуляла молодь. Дівчата обов'язково подавали на вечерю курку, а хлопці повинні були визначити, чия курка смачніше.
Курка в такому випадку символізувала щастя, родючість, достаток.
Святим в цей день можна молитися за здоров'я всіх своїх близьких і мир в домі. А дівчата перед весіллям просили Козьму і Дем'яна про міцну і щасливу сім'ю.
Молодший член сім'ї міг з'їсти в цей день куряче серце, щоб бути цілий рік здоровим.
У цей день також багаті дарували бідним курей.
Єлизавета, Адріан, Уляна, Олександр, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Сергій, Федір, Юліанія, Яків.
Раніше ми писали, які важливі релігійні свята ми відзначимо в листопаді 2021.
Також повідомлялося, коли в Україні починається Різдвяний піст і що, крім обмежень в їжі, не можна робити в цей час.