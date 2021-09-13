Праздник 13 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно

13 сентября 2021 года согласно православному календарю отмечается положение пояса Пресвятой Богородицы, который считается драгоценной христианской реликвией. В народе праздник называется день Куприяна или Журавлиное вече.
Что строго запрещено делать в этот день, важные приметы, табу, обычаи, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
В этот день наши предки обращались к Божьей Матери. Считается, что молитва к Богоматери поможет излечить от болезней, а также спасти молящегося от нечистой силы.
Сегодня благоприятный день для уборки дома и собственных мыслей. Выбросьте старые и ненужные вещи, очистите свое окружение от токсичных людей, а с близкими, с которыми в ссоре, следует наоборот наладить отношения.
Раньше было принято отправляться собирать клюкву и печь из ягод пироги, делать морсы, компоты и варенье. Считается, что ягоды в этот день особенно целебны, и помогут избавиться от болезней и проблем. Первым за ягодами в этот день отправляли человека, который родился 13 сентября.
В старину в народе говорили, что "на Куприяна" журавли на болоте советуются, когда и как лететь в теплые края (отсюда второе название праздника - Журавлиное вече).
Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил. Обязательно поздравьте их сегодня с Днем ангела!
Ранее мы писали про День осеннего равноденствия, когда мы его будем праздновать, а также что можно и нельзя делать в это особенное время.