Праздник 13 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно

Важные традиции 13 сентября

В этот день наши предки обращались к Божьей Матери. Считается, что молитва к Богоматери поможет излечить от болезней, а также спасти молящегося от нечистой силы.

Сегодня благоприятный день для уборки дома и собственных мыслей. Выбросьте старые и ненужные вещи, очистите свое окружение от токсичных людей, а с близкими, с которыми в ссоре, следует наоборот наладить отношения.

Раньше было принято отправляться собирать клюкву и печь из ягод пироги, делать морсы, компоты и варенье. Считается, что ягоды в этот день особенно целебны, и помогут избавиться от болезней и проблем. Первым за ягодами в этот день отправляли человека, который родился 13 сентября.

В старину в народе говорили, что "на Куприяна" журавли на болоте советуются, когда и как лететь в теплые края (отсюда второе название праздника - Журавлиное вече).

Важные приметы праздника

Если положить ягоды клюквы в небольшой синий мешочек, день будет хорошим и удачным.

Туман на восходе солнца - к безветренной погоде.

Исчезли пауки - к дождю.

Журавли низко летят - зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.

Что строго запрещено делать в праздник

Отправляться в путешествия - в дороге будет много опасностей, можно даже не вернуться домой.

Громко смеяться, устраивать пышные застолья и праздники - перенесите любые семейные торжества.

Заниматься торговлей, давать деньги в долг.

Допускать негативные мысли, ссориться с близкими.

Именины 13 сентября отмечают:

Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил. Обязательно поздравьте их сегодня с Днем ангела!