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Свято 13 вересня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково

Автор: Світлана Мащенко

13 вересня 2021 року згідно з православним календарем відзначається положення пояса Пресвятої Богородиці, який вважається дорогоцінною християнською реліквією. У народі свято називається день Купріяна або Журавлине віче.

Що строго заборонено робити в цей день, важливі прикмети, табу, звичаї, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції 13 вересня

У цей день наші предки зверталися до Божої Матері. Вважається, що молитва до Богоматері допоможе вилікувати від хвороб, а також врятувати того, хто молиться, від нечистої сили.

Сьогодні сприятливий день для прибирання вдома і власних думок. Викиньте старі і непотрібні речі, очистіть своє оточення від токсичних людей, а з близькими, з якими в сварці, слід навпаки налагодити відносини.

Раніше було прийнято відправлятися збирати журавлину і пекти з ягід пироги, робити морси, компоти і варення. Вважається, що ягоди в цей день особливо цілющі, і допоможуть позбутися від хвороб і проблем. Першим за ягодами в цей день відправляли людину, яка народилася 13 вересня.

За старих часів в народі говорили, що "на Купріяна" журавлі на болоті радяться, коли і як летіти в теплі краї (звідси друга назва свята - Журавлине віче).

Важливі прикмети свята

  • Якщо покласти ягоди журавлини в невеликий синій мішечок, день буде хорошим і вдалим.
  • Туман на сході сонця - до безвітряної погоди.
  • Зникли павуки - до дощу.
  • Журавлі низько летять - зима м'якою буде. Якщо високо, то суворою.

Що строго заборонено робити у свято

  • Вирушати в подорожі - в дорозі буде багато небезпек, можна навіть не повернутися додому.
  • Голосно сміятися, влаштовувати пишні застілля і свята - перенесіть будь-які сімейні торжества.
  • Займатися торгівлею, давати гроші в борг.
  • Допускати негативні думки, сваритися з близькими.

Іменини 13 вересня відзначають:

Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло. Обов'язково привітайте їх сьогодні з Днем ангела!

Раніше ми писали про День осіннього рівнодення, коли ми його будемо святкувати, а також що можна і не можна робити в цей особливий час.

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