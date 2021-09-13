Свято 13 вересня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково

13 вересня 2021 року згідно з православним календарем відзначається положення пояса Пресвятої Богородиці, який вважається дорогоцінною християнською реліквією. У народі свято називається день Купріяна або Журавлине віче.
Що строго заборонено робити в цей день, важливі прикмети, табу, звичаї, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день наші предки зверталися до Божої Матері. Вважається, що молитва до Богоматері допоможе вилікувати від хвороб, а також врятувати того, хто молиться, від нечистої сили.
Сьогодні сприятливий день для прибирання вдома і власних думок. Викиньте старі і непотрібні речі, очистіть своє оточення від токсичних людей, а з близькими, з якими в сварці, слід навпаки налагодити відносини.
Раніше було прийнято відправлятися збирати журавлину і пекти з ягід пироги, робити морси, компоти і варення. Вважається, що ягоди в цей день особливо цілющі, і допоможуть позбутися від хвороб і проблем. Першим за ягодами в цей день відправляли людину, яка народилася 13 вересня.
За старих часів в народі говорили, що "на Купріяна" журавлі на болоті радяться, коли і як летіти в теплі краї (звідси друга назва свята - Журавлине віче).
Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло. Обов'язково привітайте їх сьогодні з Днем ангела!
Раніше ми писали про День осіннього рівнодення, коли ми його будемо святкувати, а також що можна і не можна робити в цей особливий час.