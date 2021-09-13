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Праздник 13 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно

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Понедельник 13 сентября 2021 05:30
Праздник 13 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно Фото: Какой праздник отмечается 13 сентября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

13 сентября 2021 года согласно православному календарю отмечается положение пояса Пресвятой Богородицы, который считается драгоценной христианской реликвией. В народе праздник называется день Куприяна или Журавлиное вече.

Что строго запрещено делать в этот день, важные приметы, табу, обычаи, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции 13 сентября

В этот день наши предки обращались к Божьей Матери. Считается, что молитва к Богоматери поможет излечить от болезней, а также спасти молящегося от нечистой силы.

Сегодня благоприятный день для уборки дома и собственных мыслей. Выбросьте старые и ненужные вещи, очистите свое окружение от токсичных людей, а с близкими, с которыми в ссоре, следует наоборот наладить отношения.

Раньше было принято отправляться собирать клюкву и печь из ягод пироги, делать морсы, компоты и варенье. Считается, что ягоды в этот день особенно целебны, и помогут избавиться от болезней и проблем. Первым за ягодами в этот день отправляли человека, который родился 13 сентября.

В старину в народе говорили, что "на Куприяна" журавли на болоте советуются, когда и как лететь в теплые края (отсюда второе название праздника - Журавлиное вече).

Важные приметы праздника

  • Если положить ягоды клюквы в небольшой синий мешочек, день будет хорошим и удачным.
  • Туман на восходе солнца - к безветренной погоде.
  • Исчезли пауки - к дождю.
  • Журавли низко летят - зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.

Что строго запрещено делать в праздник

  • Отправляться в путешествия - в дороге будет много опасностей, можно даже не вернуться домой.
  • Громко смеяться, устраивать пышные застолья и праздники - перенесите любые семейные торжества.
  • Заниматься торговлей, давать деньги в долг.
  • Допускать негативные мысли, ссориться с близкими.

Именины 13 сентября отмечают:

Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил. Обязательно поздравьте их сегодня с Днем ангела!

Ранее мы писали про День осеннего равноденствия, когда мы его будем праздновать, а также что можно и нельзя делать в это особенное время.

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