Праздник 13 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
13 сентября 2021 года согласно православному календарю отмечается положение пояса Пресвятой Богородицы, который считается драгоценной христианской реликвией. В народе праздник называется день Куприяна или Журавлиное вече.
Что строго запрещено делать в этот день, важные приметы, табу, обычаи, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции 13 сентября
В этот день наши предки обращались к Божьей Матери. Считается, что молитва к Богоматери поможет излечить от болезней, а также спасти молящегося от нечистой силы.
Сегодня благоприятный день для уборки дома и собственных мыслей. Выбросьте старые и ненужные вещи, очистите свое окружение от токсичных людей, а с близкими, с которыми в ссоре, следует наоборот наладить отношения.
Раньше было принято отправляться собирать клюкву и печь из ягод пироги, делать морсы, компоты и варенье. Считается, что ягоды в этот день особенно целебны, и помогут избавиться от болезней и проблем. Первым за ягодами в этот день отправляли человека, который родился 13 сентября.
В старину в народе говорили, что "на Куприяна" журавли на болоте советуются, когда и как лететь в теплые края (отсюда второе название праздника - Журавлиное вече).
Важные приметы праздника
- Если положить ягоды клюквы в небольшой синий мешочек, день будет хорошим и удачным.
- Туман на восходе солнца - к безветренной погоде.
- Исчезли пауки - к дождю.
- Журавли низко летят - зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.
Что строго запрещено делать в праздник
- Отправляться в путешествия - в дороге будет много опасностей, можно даже не вернуться домой.
- Громко смеяться, устраивать пышные застолья и праздники - перенесите любые семейные торжества.
- Заниматься торговлей, давать деньги в долг.
- Допускать негативные мысли, ссориться с близкими.
Именины 13 сентября отмечают:
Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил. Обязательно поздравьте их сегодня с Днем ангела!
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