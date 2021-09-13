Свято 13 вересня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково
13 вересня 2021 року згідно з православним календарем відзначається положення пояса Пресвятої Богородиці, який вважається дорогоцінною християнською реліквією. У народі свято називається день Купріяна або Журавлине віче.
Що строго заборонено робити в цей день, важливі прикмети, табу, звичаї, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції 13 вересня
У цей день наші предки зверталися до Божої Матері. Вважається, що молитва до Богоматері допоможе вилікувати від хвороб, а також врятувати того, хто молиться, від нечистої сили.
Сьогодні сприятливий день для прибирання вдома і власних думок. Викиньте старі і непотрібні речі, очистіть своє оточення від токсичних людей, а з близькими, з якими в сварці, слід навпаки налагодити відносини.
Раніше було прийнято відправлятися збирати журавлину і пекти з ягід пироги, робити морси, компоти і варення. Вважається, що ягоди в цей день особливо цілющі, і допоможуть позбутися від хвороб і проблем. Першим за ягодами в цей день відправляли людину, яка народилася 13 вересня.
За старих часів в народі говорили, що "на Купріяна" журавлі на болоті радяться, коли і як летіти в теплі краї (звідси друга назва свята - Журавлине віче).
Важливі прикмети свята
- Якщо покласти ягоди журавлини в невеликий синій мішечок, день буде хорошим і вдалим.
- Туман на сході сонця - до безвітряної погоди.
- Зникли павуки - до дощу.
- Журавлі низько летять - зима м'якою буде. Якщо високо, то суворою.
Що строго заборонено робити у свято
- Вирушати в подорожі - в дорозі буде багато небезпек, можна навіть не повернутися додому.
- Голосно сміятися, влаштовувати пишні застілля і свята - перенесіть будь-які сімейні торжества.
- Займатися торгівлею, давати гроші в борг.
- Допускати негативні думки, сваритися з близькими.
Іменини 13 вересня відзначають:
Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло. Обов'язково привітайте їх сьогодні з Днем ангела!
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