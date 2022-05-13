Праздник 13 мая: что категорически запрещено, а что надо сделать обязательно
13 мая 2022 года отмечается Всемирный день техники для будущего, Всемирный день одуванчика, Международный день хумуса, а также День рождения застежки-липучки. Церковь чтит память апостола Якова Заведиева, а в народе этот день называют Яков Теплый.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале Lite.
Важные традиции этого дня
Как правило, в эти дни приходит настоящее тепло, лето не за горами, поэтому день называли "Теплым".
До Якова Теплого 13 мая когда-то заканчивали сватовство. Если сделать предложение руки и сердца в этот день, можно даже обидеть.
Когда-то в этот день старались заботиться о животных и хорошенько их накормить.
А сны в ночь на 13 мая считаются вещими, они исполняются в течение девяти дней.
Приметы этого дня:
- Теплый вечер и тихая звездная ночь - к урожаю.
- Чистое небо на Якова - лето будет солнечным.
- Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай зерновых.
- Южный ветер дует - будет плодородное и теплое лето.
Что нельзя делать в этот день
- Обижать или оставлять голодными животных.
- Свататься, проводить свадьбы, застолья.
- Отправляться в поездки.
- Лениться и опаздывать.
- Делать ремонт.
День ангела сегодня празднуют:
Никита, Ефрем, Максим, Климент, Игнат, Яков, Василий.
Ранее мы писали, когда будет праздноваться Троица, и будет ли в этот день выходной.
Также появился календарь всех праздников и выходных дней мая 2022.