Праздник 13 мая: что категорически запрещено, а что надо сделать обязательно

13 мая 2022 года отмечается Всемирный день техники для будущего, Всемирный день одуванчика, Международный день хумуса, а также День рождения застежки-липучки. Церковь чтит память апостола Якова Заведиева, а в народе этот день называют Яков Теплый.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале Lite .

Важные традиции этого дня

Как правило, в эти дни приходит настоящее тепло, лето не за горами, поэтому день называли "Теплым".

До Якова Теплого 13 мая когда-то заканчивали сватовство. Если сделать предложение руки и сердца в этот день, можно даже обидеть.

Когда-то в этот день старались заботиться о животных и хорошенько их накормить.

А сны в ночь на 13 мая считаются вещими, они исполняются в течение девяти дней.

Приметы этого дня:

Теплый вечер и тихая звездная ночь - к урожаю.

Чистое небо на Якова - лето будет солнечным.

Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай зерновых.

Южный ветер дует - будет плодородное и теплое лето.

Что нельзя делать в этот день

Обижать или оставлять голодными животных.

Свататься, проводить свадьбы, застолья.

Отправляться в поездки.

Лениться и опаздывать.

Делать ремонт.

День ангела сегодня празднуют:

Никита, Ефрем, Максим, Климент, Игнат, Яков, Василий.