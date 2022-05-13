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Праздник 13 мая: что категорически запрещено, а что надо сделать обязательно

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 06:00
Праздник 13 мая: что категорически запрещено, а что надо сделать обязательно Фото: праздник 13 мая (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

13 мая 2022 года отмечается Всемирный день техники для будущего, Всемирный день одуванчика, Международный день хумуса, а также День рождения застежки-липучки. Церковь чтит память апостола Якова Заведиева, а в народе этот день называют Яков Теплый.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале Lite.

Важные традиции этого дня

Как правило, в эти дни приходит настоящее тепло, лето не за горами, поэтому день называли "Теплым".

До Якова Теплого 13 мая когда-то заканчивали сватовство. Если сделать предложение руки и сердца в этот день, можно даже обидеть.

Когда-то в этот день старались заботиться о животных и хорошенько их накормить.

А сны в ночь на 13 мая считаются вещими, они исполняются в течение девяти дней.

Приметы этого дня:

  • Теплый вечер и тихая звездная ночь - к урожаю.
  • Чистое небо на Якова - лето будет солнечным.
  • Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай зерновых.
  • Южный ветер дует - будет плодородное и теплое лето.

Что нельзя делать в этот день

  • Обижать или оставлять голодными животных.
  • Свататься, проводить свадьбы, застолья.
  • Отправляться в поездки.
  • Лениться и опаздывать.
  • Делать ремонт.

День ангела сегодня празднуют:

Никита, Ефрем, Максим, Климент, Игнат, Яков, Василий.

Ранее мы писали, когда будет праздноваться Троица, и будет ли в этот день выходной.

Также появился календарь всех праздников и выходных дней мая 2022.

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