Свято 13 травня: що категорично заборонено, а що треба зробити обов'язково
13 травня 2022 року відзначається Всесвітній день техніки для майбутнього, Всесвітній день кульбаби, Міжнародний день хумуса, а також День народження застібки-липучки. Церква вшановує пам'ять апостола Якова Заведієва, а в народі цей день називають Яків Теплий.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Важливі традиції цього дня
Як правило, в ці дні приходить справжнє тепло, літо не за горами, тому день називали "Теплим".
До Якова Теплого 13 травня колись закінчували сватання. Якщо зробити пропозицію руки і серця цього дня, можна навіть образити.
Колись цього дня намагалися дбати про тварин і гарненько їх нагодувати.
А сни в ніч проти 13 травня вважаються віщими, вони виконуються протягом дев'яти днів.
Прикмети цього дня:
- Теплий вечір і тиха зоряна ніч - до гарного врожаю.
- Чисте небо на Якова - літо буде сонячним.
- Тепла і дощова погода обіцяє хороший врожай зернових.
- Південний вітер дме - буде родюче і тепле літо.
Що не можна робити в цей день
- Ображати або залишати голодними тварин.
- Свататися, проводити весілля, застілля.
- Відправлятися в поїздки
- Лінуватися і спізнюватися.
- Робити ремонт.
День ангела сьогодні святкують:
Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, Василь.
Раніше ми писали, коли святкуватиметься Трійця, і чи буде в цей день вихідний.
Також з'явився календар всіх свят і вихідних днів травня 2022.