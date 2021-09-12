Праздник 12 сентября: что строго запрещено, главные традиции и кто именинник

12 сентября 2021 года в православной церкви чтят память сразу нескольких святых - святителя Александра, патриарха Константинопольского; игумена преподобного Александра Свирского, князя Александра Невского. В народе этот праздник называют Александра Сытника, поскольку сегодня принято накрывать богатые столы.

Что можно и нельзя делать в этот праздник, важные традиции, запреты и приметы, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции на Сытника

В этот день принято выпекать караваи из зерна нового урожая, готовить ячменную кашу на молоке. Вкусностями угощали родных, близких, друзей, собирая их за одним столом.

Также 12 сентября проводили необычный ритуал на богатый урожай в следующем году: стебли ячменя завивали в косу вместе с льняными и овсяными.

Многие традиции связаны с солью, которая раньше очень ценилась из-за дороговизны и недоступности. Считается, если соль закончилась в доме в этот день - к денежным проблемам.

Что запрещено делать 12 сентября

Мстить, совершать плохие поступки - это вернется бумерангом.

Лить слезы - это к семейным ссорам.

Мыть голову - можно облысеть.

Брать в руки мелкие деньги до обеда, иначе вас будет преследовать бедность.

Ставить забор - во двор могут нагрянуть воры.

Злоупотреблять спиртным и поддаваться вредным привычкам.

Ругаться, ссориться с кем-то и употреблять нецензурные выражения.

Также считается, что сегодня нельзя заводить кота - это к несчастьям. Не следует сегодня играть в карты, так как целый год будет проигрышным.

Главные приметы сегодня

Если провести этот день впустую - так пройдет целый год.

На столе пересоленная еда - хозяйка влюбилась в кого-то, рассыпанная соль - к супружеской измене.

Не здоровайтесь с первым гостем в доме - это сулит неудачи.

Ночь выдалась звездной - к урожайному году.

Солнце красное - к теплой погоде.

Сильный звездопад - будет голодный год, неурожай и эпидемии.

Сегодня очень много именинников

День ангела 12 сентября празднуют: Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор.

Обязательно поздравьте друзей и родных с таким именем!