Свято 12 вересня: що строго заборонено, головні традиції і хто іменинник
12 вересня 2021 року в православній церкві шанують пам'ять відразу декількох святих - святителя Олександра, патріарха Константинопольського; ігумена преподобного Олександра Свірського, князя Олександра Невського. У народі це свято називають Олександра Ситника, оскільки сьогодні заведено накривати багаті столи.
Що можна і не можна робити в це свято, важливі традиції, заборони і прикмети, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції на Ситника
У цей день треба випікати короваї з зерна нового врожаю, готувати ячмінну кашу на молоці. Смаколиками пригощали рідних, близьких, друзів, збираючи їх за одним столом.
Також 12 вересня проводили незвичайний ритуал на багатий урожай наступного року: стебла ячменю завивали в косу разом з лляними і вівсяними.
Багато традицій пов'язано з сіллю, яка раніше дуже цінувалася через дорожнечу і недоступність. Вважається, якщо сіль закінчилася в будинку в цей день - до фінансових проблем.
Що заборонено робити 12 вересня
- Мститися, робити погані вчинки - це повернеться бумерангом.
- Лити сльози - це до сімейних сварок.
- Мити голову - можна облисіти.
- Брати в руки дрібні гроші до обіду, інакше вас буде переслідувати бідність.
- Ставити паркан - у двір можуть нагрянути злодії.
- Зловживати спиртним і піддаватися шкідливим звичкам.
- Лаятися, сваритися з кимось і вживати нецензурні вирази.
Також вважається, що сьогодні не можна заводити кота - це до нещасть. Не слід сьогодні грати в карти, так як цілий рік буде програшним.
Головні прикмети сьогодні
- Якщо провести цей день даремно - так пройде цілий рік.
- На столі пересолена їжа - господиня закохалася в когось, розсипана сіль - до подружньої зради.
- Не вітайтеся з першим гостем в домі - це до невдачі.
- Ніч видалася зоряною - до врожайного року.
- Сонце червоне - до теплої погоди.
- Сильний зорепад - буде голодний рік, неврожай і епідемії.
Сьогодні дуже багато іменинників
День ангела 12 вересня святкують: Олександр, Олексій, Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Микола, Павло, Петро, Семен, Степан, Федір.
Обов'язково привітайте друзів і рідних з таким ім'ям!
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