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Свято 12 вересня: що строго заборонено, головні традиції і хто іменинник

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Неділя 12 вересня 2021 05:30
Свято 12 вересня: що строго заборонено, головні традиції і хто іменинник Фото: Яке свято 12 вересня 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

12 вересня 2021 року в православній церкві шанують пам'ять відразу декількох святих - святителя Олександра, патріарха Константинопольського; ігумена преподобного Олександра Свірського, князя Олександра Невського. У народі це свято називають Олександра Ситника, оскільки сьогодні заведено накривати багаті столи.

Що можна і не можна робити в це свято, важливі традиції, заборони і прикмети, кого привітати з днем ​​ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції на Ситника

У цей день треба випікати короваї з зерна нового врожаю, готувати ячмінну кашу на молоці. Смаколиками пригощали рідних, близьких, друзів, збираючи їх за одним столом.

Також 12 вересня проводили незвичайний ритуал на багатий урожай наступного року: стебла ячменю завивали в косу разом з лляними і вівсяними.

Багато традицій пов'язано з сіллю, яка раніше дуже цінувалася через дорожнечу і недоступність. Вважається, якщо сіль закінчилася в будинку в цей день - до фінансових проблем.

Що заборонено робити 12 вересня

  • Мститися, робити погані вчинки - це повернеться бумерангом.
  • Лити сльози - це до сімейних сварок.
  • Мити голову - можна облисіти.
  • Брати в руки дрібні гроші до обіду, інакше вас буде переслідувати бідність.
  • Ставити паркан - у двір можуть нагрянути злодії.
  • Зловживати спиртним і піддаватися шкідливим звичкам.
  • Лаятися, сваритися з кимось і вживати нецензурні вирази.

Також вважається, що сьогодні не можна заводити кота - це до нещасть. Не слід сьогодні грати в карти, так як цілий рік буде програшним.

Головні прикмети сьогодні

  • Якщо провести цей день даремно - так пройде цілий рік.
  • На столі пересолена їжа - господиня закохалася в когось, розсипана сіль - до подружньої зради.
  • Не вітайтеся з першим гостем в домі - це до невдачі.
  • Ніч видалася зоряною - до врожайного року.
  • Сонце червоне - до теплої погоди.
  • Сильний зорепад - буде голодний рік, неврожай і епідемії.

Сьогодні дуже багато іменинників

День ангела 12 вересня святкують: Олександр, Олексій, Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Микола, Павло, Петро, ​​Семен, Степан, Федір.

Обов'язково привітайте друзів і рідних з таким ім'ям!

Раніше ми писали, які свята будуть відзначатися в жовтні 2021, скільки робочих і вихідних днів нас чекає, а також які дні доведеться відпрацьовувати.

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