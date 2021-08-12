Праздник 12 августа: что нельзя делать, а что нужно сделать в этот день обязательно

12 августа 2021 года в православной церкви почитается память мученика Иоанна Воина, а также Силы и Силуана, учеников и сподвижников святого апостола Павла.

Что запрещено делать в праздник, важные традиции, приметы, обряды, кого поздравить с именинами - читайте ниже в нашем материале.

Что нужно сделать в этот день, традиции

Считается, что помолившиеся в этот день Иоанну Воину обиженные и скорбящие могут получить утешение.

А если человек, ставший жертвой воровства, помолится святому мученику, то воры скоро сами проявят себя. Если же вор поклянется именем Иоанна Воина, что не виновен, но соврет при этом, его накажет сам святой.

Наши предки в этот день опасались ведьм, которые по поверью доили коров и пили их молоко.

А любой хлеб, посеянный на Силу, даст хороший урожай. В народе свято верили в то, что сам святой помогает в полевых работах.

Силуан и Сила считаются покровителями пасечников. Им молились о здоровье пчел и хорошем урожае меда.

В этот день принято собирать ежевику, ягоду, которая как раз созревала к этому времени. Помимо ежевики целебные свойства в этот день приписывали лопуху - растение собирали, сушили и затем прикладывали к больным суставам, пытаясь избавиться от ломоты в коленях и костях.

Приметы 12 августа

Погода мрачная и холодная - дождя можно не ждать.

Сильно мерцают звезды на рассвете - будут быстрые и обильные осадки.

Если дождь заморосил под вечери ветрено, жди затяжной мокрой погоды.

Душно и кусаются насекомые - к дождю.

Если тепло и сухо, то грибов много будет.

Кошка старательно умывается - к хорошей погоде.

Родившимся 12 августа людям легко дается воинское дело.

Что нельзя делать на Иоанна Воина

Отказывать в помощи бездомным и беспомощным - как людям, так и животным.

Рассказывать плохие сны на закате - они могут сбыться.

Делать маникюр и педикюр.

Пить алкоголь, поскольку перед Успенским постом, что начинается 14 августа, нужно хорошо очиститься.

Объедаться - по этой же причине.

Лениться, ссориться, негативно мыслить.

Именины 12 августа празднуют:

Валентин, Лука, Анатолий, Герман, Иоанн, Павел, Максим Ангелина. Поздравьте их сегодня с днем ангела!