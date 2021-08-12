Свято 12 серпня: що не можна робити, а що потрібно зробити в цей день обов'язково

12 серпня 2021 року в православній церкві вшановується пам'ять мученика Іоанна Воїна, а також Сили і Силуана, учнів і сподвижників святого апостола Павла.

Що заборонено робити на свято, важливі традиції, прикмети, обряди, кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що потрібно зробити в цей день, традиції

Вважається, якщо в цей день помолитися Іоанну Воїну ображеним і скорботним, вони можуть отримати розраду.

А якщо людина, що стала жертвою крадіжки, помолиться святому мученику, то злодії скоро самі проявлять себе. Якщо ж злодій присягнеться ім'ям Іоанна Воїна, що не винен, але збреше при цьому, його покарає сам святий.

Наші предки в цей день побоювалися відьом, які за повір'ям доїли корів і пили їхнє молоко.

А будь-який хліб, посіяний на Силу, дасть хороший урожай. У народі свято вірили в те, що сам святий допомагає в польових роботах.

Силуан і Сила вважаються покровителями пасічників. Їм молилися про здоров'я бджіл і гарний врожай меду.

У цей день заведено збирати ожину, ягоду, яка якраз дозрівала до цього часу. Крім ожини цілющі властивості в цей день приписували лопуху - рослину збирали, сушили і потім прикладали до хворих суглобів, намагаючись позбутися від ломоти в колінах і кістках.

Прикмети 12 серпня

Погода похмура і холодна - дощу можна не чекати.

Сильно мерехтять зірки на світанку - будуть швидкі і рясні опади.

Якщо дощ заморосив під вечір і вітряно, чекай затяжної мокрої погоди.

Душно і кусаються комахи - до дощу.

Якщо тепло і сухо, то грибів багато буде.

Кішка старанно вмивається - до гарної погоди.

Народженим 12 серпня людям легко дається військова справа.

Що не можна робити на Івана Воїна

Відмовляти в допомозі бездомним і безпорадним - як людям, так і тваринам.

Розповідати погані сни на заході - вони можуть збутися.

Робити манікюр і педикюр.

Пити алкоголь, оскільки перед Успенським постом, що починається 14 серпня, потрібно добре очиститися.

Об'їдатися - з цієї ж причини.

Лінуватися, сваритися, негативно мислити.

Іменини 12 серпня святкують:

Валентин, Лука, Анатолій, Герман, Іван, Павло, Максим Ангеліна. Привітайте їх сьогодні з днем ангела!