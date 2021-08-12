Свято 12 серпня: що не можна робити, а що потрібно зробити в цей день обов'язково
12 серпня 2021 року в православній церкві вшановується пам'ять мученика Іоанна Воїна, а також Сили і Силуана, учнів і сподвижників святого апостола Павла.
Що заборонено робити на свято, важливі традиції, прикмети, обряди, кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі.
Що потрібно зробити в цей день, традиції
Вважається, якщо в цей день помолитися Іоанну Воїну ображеним і скорботним, вони можуть отримати розраду.
А якщо людина, що стала жертвою крадіжки, помолиться святому мученику, то злодії скоро самі проявлять себе. Якщо ж злодій присягнеться ім'ям Іоанна Воїна, що не винен, але збреше при цьому, його покарає сам святий.
Наші предки в цей день побоювалися відьом, які за повір'ям доїли корів і пили їхнє молоко.
А будь-який хліб, посіяний на Силу, дасть хороший урожай. У народі свято вірили в те, що сам святий допомагає в польових роботах.
Силуан і Сила вважаються покровителями пасічників. Їм молилися про здоров'я бджіл і гарний врожай меду.
У цей день заведено збирати ожину, ягоду, яка якраз дозрівала до цього часу. Крім ожини цілющі властивості в цей день приписували лопуху - рослину збирали, сушили і потім прикладали до хворих суглобів, намагаючись позбутися від ломоти в колінах і кістках.
Прикмети 12 серпня
- Погода похмура і холодна - дощу можна не чекати.
- Сильно мерехтять зірки на світанку - будуть швидкі і рясні опади.
- Якщо дощ заморосив під вечір і вітряно, чекай затяжної мокрої погоди.
- Душно і кусаються комахи - до дощу.
- Якщо тепло і сухо, то грибів багато буде.
- Кішка старанно вмивається - до гарної погоди.
- Народженим 12 серпня людям легко дається військова справа.
Що не можна робити на Івана Воїна
- Відмовляти в допомозі бездомним і безпорадним - як людям, так і тваринам.
- Розповідати погані сни на заході - вони можуть збутися.
- Робити манікюр і педикюр.
- Пити алкоголь, оскільки перед Успенським постом, що починається 14 серпня, потрібно добре очиститися.
- Об'їдатися - з цієї ж причини.
- Лінуватися, сваритися, негативно мислити.
Іменини 12 серпня святкують:
Валентин, Лука, Анатолій, Герман, Іван, Павло, Максим Ангеліна. Привітайте їх сьогодні з днем ангела!
Раніше ми писали, що потрібно обов'язково зробити до Маковія, або Медового Спаса, який українці відсвяткують вже 14 серпня.