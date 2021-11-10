Праздник 10 ноября: что строго запрещено в этот особенный день, а что сделать нужно обязательно

10 ноября 2021 года мы отметим в церковном календаре важный праздник - Параскевы Пятницы - великомученицы, которую очень уважали и даже строили в честь неё храмы. В народе этот день называют Параскева, Бабья заступница, и он имеет свои особенные традиции и обычаи.
Что сегодня запрещено делать, что нужно, приметы и у кого день ангела - узнайте из материала Lite ниже.
В этот день можно было при помощи интересных ритуалов привлечь в свою жизнь хорошего и надежного спутника жизни.
Юноши старались поститься на Параскевы. Считалось, что так можно получить в жены красивую и хозяйственную девушку.
Молодые девушки молились святой Параскеве, чтобы быстрее выйти замуж. Также они просили, чтобы муж был хорошим, не пьющим, любящим.
"Пятинка, моя матушка, помоги хоть ты, чтобы мне замуж пойти", - говорили в молитве.
Мученице также можно помолиться о сохранении здоровья домашних животных, об исцелении от душевных и физических недугов.
Девушки собирались вечером за вышивкой и беседовали по душам, рассказывая друг друг секреты.
Сон на Параскевы считается вещим, запомните его.
Также на Параскевы воздерживались от супружеских обязанностей. Наши предки боялись, что дети, зачатые в этот день, могут родиться калеками.
Максим, Иван, Георгий, Афанасий, Николай, Арсений, Наум, Кузьма, Нестор, Терентий, Степан (Стефан), Анна, Параскева (Параска), Неонила.
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