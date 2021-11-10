Праздник 10 ноября: что строго запрещено в этот особенный день, а что сделать нужно обязательно

10 ноября 2021 года мы отметим в церковном календаре важный праздник - Параскевы Пятницы - великомученицы, которую очень уважали и даже строили в честь неё храмы. В народе этот день называют Параскева, Бабья заступница, и он имеет свои особенные традиции и обычаи.

Что сегодня запрещено делать, что нужно, приметы и у кого день ангела - узнайте из материала Lite ниже.

Особенные традиции этого дня

В этот день можно было при помощи интересных ритуалов привлечь в свою жизнь хорошего и надежного спутника жизни.

Юноши старались поститься на Параскевы. Считалось, что так можно получить в жены красивую и хозяйственную девушку.

Молодые девушки молились святой Параскеве, чтобы быстрее выйти замуж. Также они просили, чтобы муж был хорошим, не пьющим, любящим.

"Пятинка, моя матушка, помоги хоть ты, чтобы мне замуж пойти", - говорили в молитве.

Мученице также можно помолиться о сохранении здоровья домашних животных, об исцелении от душевных и физических недугов.

Девушки собирались вечером за вышивкой и беседовали по душам, рассказывая друг друг секреты.

Важные приметы на Параскевы Пятницы

Если на деревьях задержался иней - жди скоро морозов.

Месяц в круге - будет буря.

Утренний туман предвещает скорую оттепель.

Если на вишни все еще есть листья - зима пока не наступит.

Пошел снег - жди морозной зимы, дождь - к теплой зиме

Сон на Параскевы считается вещим, запомните его.

Что нельзя делать в особенный праздник

Много смеяться, иначе потом придется плакать.

Мыть пол, посуду, вообще нужно меньше контактировать с водой в этот день.

Девушкам - мыть голову, купаться, расчесываться.

Беременным женщинам нельзя давать в долг в этот день, чтобы не отдать вместе с деньгами счастья будущего малыша.

Ругаться с кем либо, особенно женщинам, иначе свою старость придется доживать в одиночестве.

Начинать новое дело, так как оно не принесет желаемого результата.

Также на Параскевы воздерживались от супружеских обязанностей. Наши предки боялись, что дети, зачатые в этот день, могут родиться калеками.

День ангела в этот день отмечают люди с такими именами:

Максим, Иван, Георгий, Афанасий, Николай, Арсений, Наум, Кузьма, Нестор, Терентий, Степан (Стефан), Анна, Параскева (Параска), Неонила.