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Свято 10 листопада: що строго заборонено в цей особливий день, а що зробити треба обов'язково

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Середа 10 листопада 2021 06:00
Свято 10 листопада: що строго заборонено в цей особливий день, а що зробити треба обов'язково Фото: яке свято відзначається 10 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

10 листопада 2021 року ми відзначимо в церковному календарі важливе свято - Параскеви П'ятниці - великомучениці, яку дуже поважали і навіть будували на честь неї храми. У народі цей день називають Параскева, Бабина заступниця, і він має свої особливі традиції і звичаї.

Що сьогодні заборонено робити, що потрібно, прикмети і у кого день ангела - дізнайтеся з матеріалу Lite нижче.

Особливі традиції цього дня

У цей день можна було за допомогою цікавих ритуалів привернути у своє життя хорошого і надійного супутника життя.

Юнаки намагалися постити на Параскеви. Вважалося, що так можна отримати в дружини красиву і господарську дівчину.

Молоді дівчата молилися святій Параскеві, щоб швидше вийти заміж. Також вони просили, щоб чоловік був хорошим, не пив і любив.

"П'ятинко, моя матінко, допоможи хоч ти, щоб мені заміж піти", - говорили в молитві.

Мучениці також можна помолитися про збереження здоров'я домашніх тварин, про зцілення від душевних і фізичних недуг.

Дівчата збиралися ввечері за вишивкою і розмовляли по душах, розповідаючи одна одній секрети.

Важливі прикмети на Параскеви П'ятниці

  • Якщо на деревах затримався іній - чекай скоро морозів.
  • Місяць в колі - буде буря.
  • Ранковий туман віщує швидку відлигу.
  • Якщо на вишні все ще є листя - зима поки не настане.
  • Пішов сніг - чекай морозної зими, дощ - до теплої зими

Сон на Параскеви вважається віщим, запам'ятайте його.

Що не можна робити в особливе свято

  • Багато сміятися, інакше потім доведеться плакати.
  • Мити підлогу, посуд, взагалі потрібно менше контактувати з водою в цей день.
  • Дівчатам - мити голову, купатися, розчісуватися.
  • Вагітним жінкам не можна давати в борг в цей день, щоб не віддати разом з грошима щастя майбутнього малюка.
  • Лаятися з ким-небудь, особливо жінкам, інакше свою старість доведеться доживати на самоті.
  • Починати нову справу, тому, що вона не принесе бажаного результату.

Також на Параскеви утримувалися від подружніх обов'язків. Наші предки боялися, що діти, зачаті в цей день, можуть народитися каліками.

День ангела в цей день відзначають люди з такими іменами:

Максим, Іван, Георгій, Опанас, Микола, Арсеній, Наум, Кузьма, Нестор, Терентій, Степан (Стефан), Анна, Параскева (Параска), Неоніла.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити за обіднім столом, щоб не накликати на себе і дім біду.

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