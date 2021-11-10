Свято 10 листопада: що строго заборонено в цей особливий день, а що зробити треба обов'язково
10 листопада 2021 року ми відзначимо в церковному календарі важливе свято - Параскеви П'ятниці - великомучениці, яку дуже поважали і навіть будували на честь неї храми. У народі цей день називають Параскева, Бабина заступниця, і він має свої особливі традиції і звичаї.
Що сьогодні заборонено робити, що потрібно, прикмети і у кого день ангела - дізнайтеся з матеріалу Lite нижче.
Особливі традиції цього дня
У цей день можна було за допомогою цікавих ритуалів привернути у своє життя хорошого і надійного супутника життя.
Юнаки намагалися постити на Параскеви. Вважалося, що так можна отримати в дружини красиву і господарську дівчину.
Молоді дівчата молилися святій Параскеві, щоб швидше вийти заміж. Також вони просили, щоб чоловік був хорошим, не пив і любив.
"П'ятинко, моя матінко, допоможи хоч ти, щоб мені заміж піти", - говорили в молитві.
Мучениці також можна помолитися про збереження здоров'я домашніх тварин, про зцілення від душевних і фізичних недуг.
Дівчата збиралися ввечері за вишивкою і розмовляли по душах, розповідаючи одна одній секрети.
Важливі прикмети на Параскеви П'ятниці
- Якщо на деревах затримався іній - чекай скоро морозів.
- Місяць в колі - буде буря.
- Ранковий туман віщує швидку відлигу.
- Якщо на вишні все ще є листя - зима поки не настане.
- Пішов сніг - чекай морозної зими, дощ - до теплої зими
Сон на Параскеви вважається віщим, запам'ятайте його.
Що не можна робити в особливе свято
- Багато сміятися, інакше потім доведеться плакати.
- Мити підлогу, посуд, взагалі потрібно менше контактувати з водою в цей день.
- Дівчатам - мити голову, купатися, розчісуватися.
- Вагітним жінкам не можна давати в борг в цей день, щоб не віддати разом з грошима щастя майбутнього малюка.
- Лаятися з ким-небудь, особливо жінкам, інакше свою старість доведеться доживати на самоті.
- Починати нову справу, тому, що вона не принесе бажаного результату.
Також на Параскеви утримувалися від подружніх обов'язків. Наші предки боялися, що діти, зачаті в цей день, можуть народитися каліками.
День ангела в цей день відзначають люди з такими іменами:
Максим, Іван, Георгій, Опанас, Микола, Арсеній, Наум, Кузьма, Нестор, Терентій, Степан (Стефан), Анна, Параскева (Параска), Неоніла.
Раніше ми писали, що категорично не можна робити за обіднім столом, щоб не накликати на себе і дім біду.