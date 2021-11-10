Свято 10 листопада: що строго заборонено в цей особливий день, а що зробити треба обов'язково

10 листопада 2021 року ми відзначимо в церковному календарі важливе свято - Параскеви П'ятниці - великомучениці, яку дуже поважали і навіть будували на честь неї храми. У народі цей день називають Параскева, Бабина заступниця, і він має свої особливі традиції і звичаї.

Що сьогодні заборонено робити, що потрібно, прикмети і у кого день ангела - дізнайтеся з матеріалу Lite нижче.

Особливі традиції цього дня

У цей день можна було за допомогою цікавих ритуалів привернути у своє життя хорошого і надійного супутника життя.

Юнаки намагалися постити на Параскеви. Вважалося, що так можна отримати в дружини красиву і господарську дівчину.

Молоді дівчата молилися святій Параскеві, щоб швидше вийти заміж. Також вони просили, щоб чоловік був хорошим, не пив і любив.

"П'ятинко, моя матінко, допоможи хоч ти, щоб мені заміж піти", - говорили в молитві.

Мучениці також можна помолитися про збереження здоров'я домашніх тварин, про зцілення від душевних і фізичних недуг.

Дівчата збиралися ввечері за вишивкою і розмовляли по душах, розповідаючи одна одній секрети.

Важливі прикмети на Параскеви П'ятниці

Якщо на деревах затримався іній - чекай скоро морозів.

Місяць в колі - буде буря.

Ранковий туман віщує швидку відлигу.

Якщо на вишні все ще є листя - зима поки не настане.

Пішов сніг - чекай морозної зими, дощ - до теплої зими

Сон на Параскеви вважається віщим, запам'ятайте його.

Що не можна робити в особливе свято

Багато сміятися, інакше потім доведеться плакати.

Мити підлогу, посуд, взагалі потрібно менше контактувати з водою в цей день.

Дівчатам - мити голову, купатися, розчісуватися.

Вагітним жінкам не можна давати в борг в цей день, щоб не віддати разом з грошима щастя майбутнього малюка.

Лаятися з ким-небудь, особливо жінкам, інакше свою старість доведеться доживати на самоті.

Починати нову справу, тому, що вона не принесе бажаного результату.

Також на Параскеви утримувалися від подружніх обов'язків. Наші предки боялися, що діти, зачаті в цей день, можуть народитися каліками.

День ангела в цей день відзначають люди з такими іменами:

Максим, Іван, Георгій, Опанас, Микола, Арсеній, Наум, Кузьма, Нестор, Терентій, Степан (Стефан), Анна, Параскева (Параска), Неоніла.