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Праздник 1 ноября: что нельзя делать, что нужно обязательно и у кого день ангела

Автор: Светлана Мащенко

1 ноября 2021 согласно православному церковному календарю вспоминают о перенесении мощей святого, преподобного Иоанна Рыльского. В народе праздник называется Иванов день, и он имеет свои уникальные традиции.

Что можно и нельзя делать в праздник, приметы, обычаи, кто празднует день ангела - читайте ниже в нашем материале Lite.

Важные традиции Иванова дня

Раньше в этот праздник провожали осень и встречали зиму. Некогда с Иванова дня начинались настоящие морозы.

"Кто в ноябре не мерзнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть", - гласила одна из поговорок.

Этот день также называли Конюховым, и многие традиции были связаны с лошадьми. Животных нужно было защищать от нечисти.

От злых духов нужно было защищать и жилье. Чтобы это сделать, нужно обойти с зажженной свечой комнаты.

Исполнить заветное желание можно при помощи яблока. На ночь положить его под свою подушку, а утром съесть.

В деревнях насыпали корма сорокам. Если птица прилетела и спокойно клевала корм, то это означает, что домовой тревожить хозяев не будет

Приметы на 1 ноября

  • Птицы летят высоко - снега будет много, низко - к морозной зиме.
  • Пошел снег - весна будет холодной и дождливой.
  • Потепление в этот день обещает теплую весну, и мягкую зиму.
  • Хорошо подмерзла земля перед снегопадом - жди урожайного года.

Если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться некоторой болтливостью, и его талисманом является гранат.

Что строго запрещено делать в Иванов день

  • Скупиться и судить нищих и бездомных. В этот день принято подавать милостыню - если отказать в подаянии, год проведете в нищете.
  • Кормить птиц на перекрестках, чтобы не плодить нечисть.
  • Принимать подарки от малознакомых людей.
  • Ходить на массовые мероприятия и находится среди большого скопления людей.
  • Ссориться и спорить - последствия могут долго вам аукаться.
  • Вывешивать постиранную одежду на улице, а лучше - перенести стирку на другой день.

В этот день поздравления с днем ангела принимают:

Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

Ранее мы писали про все церковные праздники, которые мы будем отмечать в ноябре 2021.

Также стало известно, когда украинцы отпразднуют православную и католическую Пасху в 2022 году.

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