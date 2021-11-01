Праздник 1 ноября: что нельзя делать, что нужно обязательно и у кого день ангела

Важные традиции Иванова дня

Раньше в этот праздник провожали осень и встречали зиму. Некогда с Иванова дня начинались настоящие морозы.

"Кто в ноябре не мерзнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть", - гласила одна из поговорок.

Этот день также называли Конюховым, и многие традиции были связаны с лошадьми. Животных нужно было защищать от нечисти.

От злых духов нужно было защищать и жилье. Чтобы это сделать, нужно обойти с зажженной свечой комнаты.

Исполнить заветное желание можно при помощи яблока. На ночь положить его под свою подушку, а утром съесть.

В деревнях насыпали корма сорокам. Если птица прилетела и спокойно клевала корм, то это означает, что домовой тревожить хозяев не будет

Приметы на 1 ноября

Птицы летят высоко - снега будет много, низко - к морозной зиме.

Пошел снег - весна будет холодной и дождливой.

Потепление в этот день обещает теплую весну, и мягкую зиму.

Хорошо подмерзла земля перед снегопадом - жди урожайного года.

Если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться некоторой болтливостью, и его талисманом является гранат.

Что строго запрещено делать в Иванов день

Скупиться и судить нищих и бездомных. В этот день принято подавать милостыню - если отказать в подаянии, год проведете в нищете.

Кормить птиц на перекрестках, чтобы не плодить нечисть.

Принимать подарки от малознакомых людей.

Ходить на массовые мероприятия и находится среди большого скопления людей.

Ссориться и спорить - последствия могут долго вам аукаться.

Вывешивать постиранную одежду на улице, а лучше - перенести стирку на другой день.

В этот день поздравления с днем ангела принимают:

Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.