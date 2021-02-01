Праздник 1 февраля: что нельзя делать сегодня, главные приметы дня

Сегодня, 1 февраля, православные верующие чтут память преподобного Макария, которого в народе называют Макар-весноуказчик. Макарий был настоятелем монастыря и являлся для всех примеров доброты и смирения.
Он родился в Египте около 301 года. После смерти жены начал изучать Священное Писание. Позже после того, как не стало его родителей Макарий отрешился от мирской жизни.
Макарий вырыл пещеру под своей келией, в которой скрывался. Его мощи находятся в городе Амальфи, Италия.
В народе 1 февраля было принято ходить друг к другу в гости и делиться интересными историями за чаем. Также особое внимание уделяли печи. Было необходимо затопить печь так, чтобы сразу загорелись все поленья.
Люди считали, что по этому дню можно судить о том, какими будут весна и конец зимы.
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