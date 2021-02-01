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Свято 1 лютого: що не можна робити сьогодні, головні прикмети дня

Понеділок 01 лютого 2021 06:11
Свято 1 лютого: що не можна робити сьогодні, головні прикмети дня
Свято 1 лютого 2021 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Сьогодні, 1 лютого, православні віряни вшановують пам'ять преподобного Макарія, якого в народі називають Макар-весноуказчик. Макарій був настоятелем монастиря і був для всіх прикладів доброти і смирення.

Він народився в Єгипті близько 301 року. Після смерті дружини почав вивчати Святе Писання. Пізніше після того, як не стало його батьків Макарій відмовився від мирського життя.

Макарій викопав печеру під своєю келією, в якій переховувався. Його мощі знаходяться в місті Амальфі, Італія.

У народі 1 лютого було заведено ходити один до одного в гості і ділитися цікавими історіями за чаєм. Також особливу увагу приділяли печі. Було необхідно затопити піч так, щоб відразу загорілися всі поліна.

Люди вважали, що з цього дня можна судити про те, якими будуть весна і кінець зими.

Головні прикмети дня

  • Якщо 1 лютого буде морозний день, значить літо буде спекотним;
  • Якщо на дворі тепло - що перша половина літа буде дощовою;
  • Якщо на небі немає хмар, значить буде рання і тепла весна;
  • Якщо на Макарія заметіль, то весь лютий буде сніжним;
  • Ясна ніч 1 лютого до довгої зими і пізньої весни.

Що не можна робити 1 лютого

  • Не потрібно обрізати волосся інакше з ними піде і удача;
  • Не треба сьогодні надягати темні речі - можете мати неприємності;
  • Небажано підписувати договори та контракти, оскільки виконати їх не вдасться.

Нагадаємо, ми писали про те, коли в цьому році відзначають Масляну.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться нове свято.

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