Свято 1 лютого: що не можна робити сьогодні, головні прикмети дня

Свято 1 лютого 2021 (колаж: РБК-Україна)

Сьогодні, 1 лютого, православні віряни вшановують пам'ять преподобного Макарія, якого в народі називають Макар-весноуказчик. Макарій був настоятелем монастиря і був для всіх прикладів доброти і смирення.

Він народився в Єгипті близько 301 року. Після смерті дружини почав вивчати Святе Писання. Пізніше після того, як не стало його батьків Макарій відмовився від мирського життя.

Макарій викопав печеру під своєю келією, в якій переховувався. Його мощі знаходяться в місті Амальфі, Італія.

У народі 1 лютого було заведено ходити один до одного в гості і ділитися цікавими історіями за чаєм. Також особливу увагу приділяли печі. Було необхідно затопити піч так, щоб відразу загорілися всі поліна.

Люди вважали, що з цього дня можна судити про те, якими будуть весна і кінець зими.

Головні прикмети дня

Якщо 1 лютого буде морозний день, значить літо буде спекотним;

Якщо на дворі тепло - що перша половина літа буде дощовою;

Якщо на небі немає хмар, значить буде рання і тепла весна;

Якщо на Макарія заметіль, то весь лютий буде сніжним;

Ясна ніч 1 лютого до довгої зими і пізньої весни.

Що не можна робити 1 лютого

Не потрібно обрізати волосся інакше з ними піде і удача;

Не треба сьогодні надягати темні речі - можете мати неприємності;

Небажано підписувати договори та контракти, оскільки виконати їх не вдасться.

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