Праздник 1 декабря: что строго запрещено, а что нужно обязательно сделать в первый день зимы

1 декабря 2021 года почитается память мучеников Романа и Платона, пострадавших за веру в четвертом веке. Святым принято молиться о материальном благополучии и достатке, а по погоде сегодня можно узнать, какой будет вся зима.
Что можно и нельзя делать в праздник, важные традиции, приметы и запреты - читайте в материале Styler.
Считается, что 1 декабря очень хороший день, чтобы отправиться в дальнюю дорогу. Поэтому, если у вас были такие планы, самое время их реализовать.
Святым нужно помолиться о благосостоянии, достатке. Также просили хорошо пережить зиму, и о хорошем урожае в следующем году.
По сегодняшнему дню предсказывали погоду на всю зиму.
Если с утра перед работой пойти 1 декабря в церковь, то любое дело принесет прибыль.
Для этого нужно было взять монетку крупного номинала и, держа ее в руках, сказать: "Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман".
Для привлечения богатства заговоренную монету нужно в течение года носить с собой и не тратить.
Роман, Платон, Анастасий. Обязательно поздравьте близких и знакомых с такими именами!
Ранее мы писали про все праздники и выходные декабря 2021. Стало известно, сколько будем дополнительно отдыхать согласно календарю.