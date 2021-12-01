Свято 1 грудня: що строго заборонено, а що треба обов'язково зробити в перший день зими

Що потрібно зробити в цей день, важливі традиції

Вважається, що 1 грудня дуже хороший день, щоб відправитися в далеку дорогу. Тому, якщо у вас були такі плани, саме час їх реалізувати.

Святим потрібно помолитися про добробут, достаток. Також просили гарно пережити зиму, і про гарний врожай наступного року.

По сьогоднішньому дню передбачали погоду на всю зиму.

Якщо з ранку перед роботою піти 1 грудня до церкви, то будь-яка справа принесе прибуток.

Привернути благополуччя допоможе цікавий обряд

Для цього потрібно було взяти монетку великого номіналу і, тримаючи її в руках, сказати: "Платон і Роман, насипте мені грошей повну кишеню".

Для привернення багатства заговорену монету потрібно протягом року носити з собою і не витрачати.

Важливі прикмети 1 грудня

Якщо на вулиці тепло, зима буде м'яка і приємна.

Сильний вітер - чекайте завірюху взимку.

Часто змінюється погода - зима буде дуже мінливою.

Яка погода 1 грудня вранці, вдень і ввечері, такою вона буде в грудні, січні і лютому.

Навколо місяця коло - до морозів.

У будинку побачили комара - скоро буде потепління.

День ангела в цей день святкують:

Роман, Платон, Анастасій. Обов'язково привітайте близьких і знайомих з такими іменами!

Що не можна робити 1 грудня