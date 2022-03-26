Лікарі назвали список продуктів, які необхідні організму під час війни

Медики нагадали, що навіть під час війни важливо старатися дотримуватися правильного харчування, адже від цього багато чого залежить: психо-емоційний стан, витривалість та стресостійкість, здоров'я загалом. І не забуваємо, що Україні потрібна здорова нація.

Про це розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram .

Список продуктів тривалого зберігання, які можна включити до раціону:

Продукти, які будуть на сторожі психологічної рівноваги:

Раніше ми писали, як відрізнити корисні консерви від шкідливих.

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