Как правильно начать новый астрологический год: новые проекты обречены на успех

20 марта – день весеннего равноденствия, когда начинается новый астрологический год. Для тех, кто доверяет звездам, это настоящий Новый год, который требует такой же традиционной подготовки. Как войти в новый период правильно – читайте ниже.
Секретами подготовки к новому астрологическому году рассказали астропсихолог Ольга Бибик и астролог Наталья Анисимова в Instagram.
"Для меня этот Новый год – самый настоящий. 20.03. Начинается день рождение первых Овнов, солнце входит в 0 градус Овна, а это значит, что солнце завершило движение по зодиакальному кругу, и начинает новое! Поэтому именно 21 Марта (20.03 это как у нас общепонятно 31 декабря) с 20.03 на 21.03 еще зороастрийцы встречали Новый год", – рассказывает астролог.
Что делаем до 21.03:
Астролог Наталья Анисимова также сообщает, что праздник длится три дня и начиная с воскресенья стоит встречать восход солнца, во время которого нужно проговаривать все самое важное на новый год.
"А дальше, сделать шаг к поставленным целям. Ведь сейчас энергия мечт и желаний преобразуется в энергию действия. Доставайте свою карту желаний, список целей и начинайте реализовывать в эти дни. Можно в огне сжечь то, что вы не хотите брать с собой в новый год", – пишет специалист.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака обязательно разбогатеет до конца марта.
А также рассказывали о том, что астрологи назвали самых главных счастливчиков апреля.