Як правильно почати новий астрологічний рік: нові проекти приречені на успіх

"Для мене цей Новий рік – справжній. 20.03. починається день народження перших Овнів, сонце входить в 0 градус Овна, а це значить, що сонце завершило рух по зодіакальному колу, і починає нове! Тому саме 21 Березня (20.03 це як у нас заведено 31 грудня) з 20.03 на 21.03 ще зороастрійці зустрічали Новий рік", – розповідає астролог.

Що робимо до 21.03:

Викидаємо весь непотріб з квартири, будинку, все непотрібне, старе, поламане – чинимо або викидаємо, позбавляємося від великої кількості непотрібного.

21.03 можна і потрібно приймати важливі рішення, нові рішення, впроваджувати щось нове у свою роботу, життя.

Розплануйте цей рік, великі моменти, цілі, розпишіть що і коли хочете зробити та що для цього потрібно, скорегуйте поточні цілі, можливо підправте в чомусь.

Астролог Наталя Анісімова також повідомляє, що свято триває три дні та починаючи з неділі варто зустрічати схід сонця, під час якого потрібно проговорювати все найважливіше на новий рік.

"А далі, зробити крок до поставлених цілей. Адже зараз енергія мрій і бажань перетворюється в енергію дії. Діставайте свою карту бажань, список цілей і починайте реалізовувати в ці дні. Можна у вогні спалити те, що ви не хочете брати з собою в новий рік", – пише фахівець.