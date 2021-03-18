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Эти знаки Зодиака разбогатеют до конца марта: найдите себя в списке везунчиков!

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 05:30
Эти знаки Зодиака разбогатеют до конца марта: найдите себя в списке везунчиков! Гороскоп на март 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 сулит трем знакам Зодиака улучшение финансового положения до конца месяца. Кто самые везучие представители зодиакального круга - читайте далее в материале.

Прогнозом на март 2021 поделилась украинский астролог Арина Артуровна.

Телец

До конца месяца вы сможете установить важные отношения со статусными или важными людьми. Это время, когда сбываются некоторые мечты и надежды. В это время вы сможете найти спонсора или покровителя, который даст деньги на какой-то проект или для продвижения стартапа. При этом в финансовых вопросах нужно быть внимательнее к тратам, трезво рассчитывать свои возможности.

Лев

Ваши бизнес-инициативы в марте будут конструктивны, и иметь хорошую перспективу. Вам присущи хорошие деловые качества и будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Трудолюбие и ваш профессионализм будет на высоте, вы сможете получить выгодную работу или предложение от партнера. Время благоприятное для любых финансовых сделок и операций.

Водолей

До конца марта ваше финансовое положение улучшится. Возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.

Ранее астрологи также назвали знаки Зодиака, которым сильно повезет в апреле 2021.

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