Появился прогноз погоды на Пасху: кому пригодятся зонтики на праздники

Она сообщила, что на Пасху в Украине будет тепло и местами воздух прогреется выше +20 градусов.

"Погода на Пасху! Сразу хочу порадовать, что в Украине на праздник будет тепло. Температура воздуха в дневные часы ожидается +15 +20 градусов, при настойчивом солнышке, +20 +24 градуса. Ночью, конечно же, свежее, но уже без заморозков: +7 +13, на северо-западе и западе +4 +10 градусов", - рассказала синоптик.

Диденко отметила, что праздничные выходные не обойдутся без осадков. В субботу дождей будет немного, а в воскресенье ожидаются грозы во многих областях страны.

Карта погоды

"Завтра, в субботу, дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье, на Пасху, дожди предполагаются ночью в западных областях. Потом, постепенно, с утра до вечера дожди с грозами будут направляться в восточном направлении и будут охватывать 2 мая Север, Центр, Юг (Кроме Запорожья и Крыма). В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны", - спрогнозировала синоптик.

Карта погоды

В Киеве суббота будет сухая, а вот в воскресенье ожидается ливень и гроза.

"В Киеве завтра, в субботу, какие-то дожди – вряд ли. Теплая солнечная погода позволит почистить, распушить предпраздничные хвосты. На Пасху в Киеве будет звездно, прохладно, +9 +12 градусов. Днем 2 мая начнет прибывать комфортное тепло, увеличиваться облачность, усилится юго-восточный ветер и вечером в воскресенье столицу помоет хороший ливень, а гроза всем расскажет, что Пасха пришла в Украину!" – написала Наталка Диденко.